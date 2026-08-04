Треть новосибирцев покупает детям подержанные школьные товары

До 1 сентября остаётся мало времени. Аналитики «Авито» опросили жителей Новосибирска о подготовке детей к школе: 7 из 10 родителей признались, что столкнулись с незапланированными расходами, а каждый третий положительно относится к покупке школьных товаров через ресейл.

Большинство родителей (61 %) покупают школьные товары за месяц до начала учебного года, 9 % — за 1–2 недели, а 9 % — в последние дни августа. 17 % готовятся к школе с начала лета, а 4 % — сразу после окончания предыдущего учебного года.

Чаще всего покупают канцелярские принадлежности (83 %), школьную форму (80 %) и обувь (55 %). 43 % обновляют рюкзак, 41 % — пенал, 37 % — спортивную форму, а 30 % — учебники.

Как отмечает издание Om1 Новосибирск, 37 % опрошенных готовы покупать школьные товары с рук или уже делают это. 33 % покупали с рук рюкзаки, учебники, одежду и обувь.

Жители Новосибирска планируют потратить в среднем 20 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе. 27 % считают, что уложатся в 10 тысяч рублей, 20 % — в 10–20 тысяч, 29 % — в 20–30 тысяч, а 11 % — больше.

Семь из десяти родителей сталкиваются с перерасходом запланированных средств. Основные причины: ребенок вырастает из одежды или обуви (36 %), появляются дополнительные школьные принадлежности (30 %), желание ребенка купить дорогие вещи (19 %).

Самой распространенной проблемой при подготовке ребенка к школе стала покупка всех товаров в одном месте (54 %). 37 % родителей испытывают сложности с подбором одежды и обуви по размеру, 34 % — с поиском качественных товаров по приемлемой цене. 33 % не могут уложиться в бюджет, а 20 % учитывают пожелания ребенка. 16 % откладывают покупки до конца августа. Только 8 % не сталкиваются с проблемами.

Ранее редакция сообщала о том, что в школах Новосибирской области открыто более 500 вакансий для учителей.