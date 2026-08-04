Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Треть новосибирцев покупает детям подержанные школьные товары

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В августе большинство родителей начинают готовиться к новому учебному году

До 1 сентября остаётся мало времени. Аналитики «Авито» опросили жителей Новосибирска о подготовке детей к школе: 7 из 10 родителей признались, что столкнулись с незапланированными расходами, а каждый третий положительно относится к покупке школьных товаров через ресейл.

Большинство родителей (61 %) покупают школьные товары за месяц до начала учебного года, 9 % — за 1–2 недели, а 9 % — в последние дни августа. 17 % готовятся к школе с начала лета, а 4 % — сразу после окончания предыдущего учебного года.

Чаще всего покупают канцелярские принадлежности (83 %), школьную форму (80 %) и обувь (55 %). 43 % обновляют рюкзак, 41 % — пенал, 37 % — спортивную форму, а 30 % — учебники.

Как отмечает издание Om1 Новосибирск, 37 % опрошенных готовы покупать школьные товары с рук или уже делают это. 33 % покупали с рук рюкзаки, учебники, одежду и обувь.

Жители Новосибирска планируют потратить в среднем 20 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе. 27 % считают, что уложатся в 10 тысяч рублей, 20 % — в 10–20 тысяч, 29 % — в 20–30 тысяч, а 11 % — больше.

Семь из десяти родителей сталкиваются с перерасходом запланированных средств. Основные причины: ребенок вырастает из одежды или обуви (36 %), появляются дополнительные школьные принадлежности (30 %), желание ребенка купить дорогие вещи (19 %).

Самой распространенной проблемой при подготовке ребенка к школе стала покупка всех товаров в одном месте (54 %). 37 % родителей испытывают сложности с подбором одежды и обуви по размеру, 34 % — с поиском качественных товаров по приемлемой цене. 33 % не могут уложиться в бюджет, а 20 % учитывают пожелания ребенка. 16 % откладывают покупки до конца августа. Только 8 % не сталкиваются с проблемами.

Ранее редакция сообщала о том, что в школах Новосибирской области открыто более 500 вакансий для учителей.

Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

На этом пути важны отношение к человеку и желание делать жизнь людей лучше

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : покупка школьной формы 1 сентября

340
0
0
Предыдущая статья
В новых микрорайонах Новосибирска планируют открывать филиалы колледжей
Следующая статья
Новосибирск ищет разработчика схемы снегоудаления с улиц города

Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Летние каникулы почти закончились. В следующий понедельник школы снова откроют свои двери для учеников. Новосибирские синоптики рассказали, какой будет погода в регионе в День знаний.

— Будут дождики с перерывами и пасмурно. Утром будет в переделах +12...+14 градусов, днем ожидается +17...+19, — рассказали Infopro54 в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Читать полностью

Новосибирцы предпочитают дарить учителям кустовые розы и хризантемы

Автор: Юлия Данилова

Спрос на цветы в Новосибирске в преддверии Дня знаний вырастет на 68% год к году, прогнозируют аналитики маркетплейса Flowwow. Пиковыми днями для заказа станет период с 30 августа по 1 сентября. Наиболее популярными цветами в преддверии праздника могут стать кустовые хризантемы, пионовидные кустовые розы и альстромерии.

— Перед 1 сентября ожидается незначительное увеличение цен на цветы: авторские и монобукеты могут подорожать на 5–10%. Таким образом, годовая динамика останется в пределах 15%, — пояснили в пресс-службе компании.

Читать полностью

Новосибирцы готовы потратить на цветы ко Дню знаний до пяти тысяч рублей

Автор: Артем Рязанов

Большинство родителей новосибирских школьников (82%) планируют в этом году купить цветы учителям на первое сентября. Между тем индекс букета в городе вырос на 5,1 и достиг 10,8, сообщили аналитики компании «Росгосстрах». Напомним, индекс букета — это соотношение расходов на подготовку ребенка к школе и на цветы. Компания рассчитывает его уже четвертый год подряд к началу учебного года.

Судя по результатам исследования, 41% респондентов планирует приобрести общий букет от класса. 31% собирается подарить букет учителю лично. Еще 10% хотят порадовать цветами нескольких педагогов. 18% решили отказаться от этой традиции.

Читать полностью

Эксперт в Новосибирске посоветовала, как помочь детям психологически подготовиться к школе

Автор: Юлия Данилова

Психолог Ольга Волынец рассказала изданию Atas.info  о том, как подготовить ребенка к школе. Особенно это актуально для родителей первоклассников.

По мнению психолога, многие дети уже наслушались страшилок о школе от старших детей и это большая нагрузка на психику ребенка.

Читать полностью

Стало известно, какие выплаты могут получить многодетные семьи школьников к 1 сентября в Новосибирске

Автор: Ольга Кирсанова

Выплаты к 1 сентября могут получить многодетные новосибирские семьи, в которых дети идут в школу. Об этом Atas.info рассказали в министерстве труда и соцразвития региона.

К началу учебного года родители школьника могут получить следующие выплаты:

Читать полностью

В новом учебном году более тысячи заключенных сели за парты в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

С первого сентября более тысячи заключенных начнут свое обучение в стенах исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Там они получают среднее и общее образование. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области.

— Осужденные к лишению свободы и не достигшие возраста 30 лет, получают общее образование. Старше 30 лет получают школьное образование по желанию, — говорится в сообщении.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

На этом пути важны отношение к человеку и желание делать жизнь людей лучше

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Культура Общество

Пустые дворы в Новосибирске психологи называют «цифровым аутизмом среды»

Бизнес Власть

Новосибирск ищет разработчика схемы снегоудаления с улиц города

Власть Общество

В новых микрорайонах Новосибирска планируют открывать филиалы колледжей

Бизнес

Бесплатные консультации по маркетингу предлагают предпринимателям Новосибирска

Бизнес Недвижимость

Ввод жилья в Новосибирской области сократился на 36%

Бизнес

Курорт мирового уровня стал драйвером экономики Алтая

Общество

Рекордная жара в Сибири: учёные предупреждают жителей СФО о новых климатических вызовах

Недвижимость Общество

В Новосибирске студентов будут учить строить дома с помощью принтера

Авто Общество

Спрос на подержанные электромобили в Сибири за полгода взлетел на 40%

Власть

33 тысячи многодетных новосибирских семей получат компенсации за ЖКХ

Недвижимость

В Кольцово торжественно вручили ключи первым новоселам ЖК федеральной компании «Эталон»

Бизнес Право&Порядок

Розыск создателя «ПТК-30» утвердил Новосибирский областной суд

Финансы

Эксперты зафиксировали рост спроса на рефинансирование кредитов в июне

Бизнес Общество

Новосибирская область покинула топ-10 антирейтинга ОСАГО

Общество

Конкурс на бюджет в колледжи Новосибирска доходит до 18 человек на место

Мировые и федеральные новости Общество

Президент России Владимир Путин посетил Красноярск

Общество

Самозанятые Новосибирской области получат первые выплаты по больничным

Власть Общество

Только половина дорог в Новосибирской области соответствует нормативам

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Август 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности