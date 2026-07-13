В Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию в России на основе МРОТ

Депутат Сергей Миронов предложил установить минимальный уровень материального обеспечения для пенсионеров, опираясь на минимальный размер оплаты труда, а не на прожиточный минимум пенсионера.

Законопроект по этому вопросу будет представлен на рассмотрение парламента.

— Настоящим законопроектом предлагается вместо регионального показателя ПМП использовать единый для всей страны федеральный показатель МРОТ, — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Неработающим пенсионерам сейчас выплачивают доплату из федерального или регионального бюджетов, чтобы их доход достиг прожиточного минимума, установленного в их регионе. С 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составляет 16 288 рублей в месяц.

В Новосибирске минимальный размер оплаты труда составляет:

18 560 рублей на душу населения;

20 230 рублей для трудоспособных граждан;

15 962 рубля для пенсионеров;

18 003 рубля для детей.

Региональная доплата положена, если прожиточный минимум в данном регионе превышает общероссийский, а доходы неработающего пенсионера не достигают регионального минимума.

В сопроводительных документах говорится, что законопроект направлен на поддержку общества и укрепление социальной справедливости.

Ранее редакция сообщала о том, что новые законы января затронут бизнес и доходы новосибирцев.