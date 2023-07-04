Сумму бесплатных банковских переводов самому себе могут увеличить до конца года

Банк России рассчитывает до конца года увеличить порог бесплатных переводов самому себе со счёта на счёт в разных банках до 1,4 млн рублей. Об этом рассказала Алла Бакина, директор департамента национальной платёжной системы ЦБ, в интервью «Известиям».

— Многие кредитные организации поддерживают инициативу. Какие-то игроки опасаются — их беспокоит необходимость перестройки бизнес-модели, нововведение может повлиять на их комиссионные доходы. Мы стараемся найти консолидированную позицию, — рассказала Бакина.

Законопроект был внесен в Госдуму 8 июля 2022 года. В декабре прошлого года его приняли в первом чтении. В рамках подготовки ко второму чтению законопроекта банки предложили снизить лимит бесплатных переводов самому себе. Они настаивают на планке в 300–600 тыс. руб. в месяц.

Ранее редакция сообщала о том, что российские банки повысили курс обмена валют.