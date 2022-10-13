Мэр Новосибирска предложил создать в области особую экономическую зону

— В силу известных обстоятельств выстроенные нами логистические цепочки ломаются, и нужно выстраивать новые, чтобы не терять темпы технологического развития страны. Для России сегодня стоит задача не просто импортозамещения — речь идет о более глобальной проблеме: достижении технологического суверенитета. Наше внимание сегодня переключено с традиционного западного направления на Восток, на Азию. И главным политическим партнером России является, безусловно, Китай, а также страны Средней Азии — бывшие республики Советского Союза. КНР продолжит продвигать инициативу «Цифрового Шелкового пути», что в сложившихся обстоятельствах предоставляет особенные возможности для Новосибирска, который является для России воротами в Азию, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая на Академическом стратегическом форуме «Азиатская Россия — пространство прорывного развития»

— Была инициатива СО РАН создания электронного кластера — дата-центра. У нас для этого все возможности. К этой идее необходимо вернуться, она зазвучит совершенно по-новому, — говорит Анатолий Локоть.

Он также заявил, что все технологические цепочки, которые были в свое время разорваны, необходимо вновь замкнуть на Новосибирске.

Глава Новосибирска также предложил сформировать на территории области особую экономическую зону.

— В сложившихся условиях это, наверное, единственный государственно-административный инструмент, который позволяет катализировать процессы развития в городе Новосибирске, — пояснил Локоть.

Напомним, ранее о том, что под Новосибирской может появиться особая экономическая зона редакции рассказывал генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития» Александр Зырянов.

Академический стратегический форум «Азиатская Россия — пространство прорывного развития» проводится ФГБУН «Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН» при поддержке Сибирского отделения Российской академии наук, сообщает пресс-центр мэрии.

Цель форума — определение подходов к решению ключевых проблем социально-экономического развития Азиатской России в современных условиях в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Ранее в правительстве региона говорили о том, что в формате особой экономической зоны планировалось развивать новую инновационную площадку — «Смарт Сити». Экспертов эти планы насторожили.