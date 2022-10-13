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Мэр Новосибирска предложил создать в области особую экономическую зону

  • 13/10/2022, 20:06
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особая экономическая зона
Чтобы катализировать процессы развития в городе.

— В силу известных обстоятельств выстроенные нами логистические цепочки ломаются, и нужно выстраивать новые, чтобы не терять темпы технологического развития страны. Для России сегодня стоит задача не просто импортозамещения — речь идет о более глобальной проблеме: достижении технологического суверенитета. Наше внимание сегодня переключено с традиционного западного направления на Восток, на Азию. И главным политическим партнером России является, безусловно, Китай, а также страны Средней Азии — бывшие республики Советского Союза. КНР продолжит продвигать инициативу «Цифрового Шелкового пути», что в сложившихся обстоятельствах предоставляет особенные возможности для Новосибирска, который является для России воротами в Азию, —  заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая на Академическом стратегическом форуме «Азиатская Россия — пространство прорывного развития»

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Он также заявил, что все технологические цепочки, которые были в свое время разорваны, необходимо вновь замкнуть на Новосибирске.

— Была инициатива СО РАН создания электронного кластера — дата-центра. У нас для этого все возможности. К этой идее необходимо вернуться, она зазвучит совершенно по-новому, —  говорит Анатолий Локоть.

Глава Новосибирска также предложил сформировать на территории области особую экономическую зону.

— В сложившихся условиях это, наверное, единственный государственно-административный инструмент, который позволяет катализировать процессы развития в городе Новосибирске, — пояснил Локоть.

Напомним, ранее о том, что под Новосибирской может появиться особая экономическая зона редакции рассказывал генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития» Александр Зырянов.

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«В Новосибирской области может появиться еще одна точка роста — особая экономическая зона»

— В Новосибирской области мы сейчас прорабатываем вопрос о создании особой экономической зоны. Эта инициатива уже поддержана губернатором. Планируем, что она будет сформирована вокруг ПЛП, чтобы нам не тратить во второй раз бюджетные деньги на инфраструктуру. Часть площадей станут работать как промышленный парк, а часть площадей мы выделим в ОЭЗ. Либо привлечем предпринимателей, участки которых расположены в окрестностях, — говорил Зырянов. — Для нас сейчас, собственно, нет разницы: зашел инвестор к нам на государственную землю или на частную. Мы работаем со всеми одинаково, налоги они платят точно так же, создают рабочие места, производят продукцию. Но во втором случае в регионе развиваются частные парки как субъекты экономической деятельности.

Академический стратегический форум «Азиатская Россия — пространство прорывного развития» проводится ФГБУН «Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН» при поддержке Сибирского отделения Российской академии наук, сообщает пресс-центр мэрии.

Цель форума — определение подходов к решению ключевых проблем социально-экономического развития Азиатской России в современных условиях в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

 

Ранее в правительстве региона говорили о том, что в формате особой экономической зоны планировалось развивать новую инновационную площадку — «Смарт Сити».  Экспертов эти планы насторожили

Фото из группы КПРФ Новосибирск ВКонтакте

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Смарт Сити Особая экономическая зона инновации импортозамещение


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