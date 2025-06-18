Нейросеть помогла задержать в Новосибирске почти 1200 преступников

В Новосибирской области побит рекорд по пойманным при помощи искусственного интеллекта преступникам. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. С начала 2025 года видеоаналитика системы «Безопасный город» позволила задержать уже 1170 человек, находящихся в розыске. Для сравнения, за весь 2024 год 1141 человека. С помощью биометрической видеоаналитики в регионе также удалось найти более 100 человек без вести пропавших.

Напомним, проект «Безопасный город» стартовал в Новосибирске в 2022 году. Сейчас в сеть входит более 4000 камер, которые работают круглосуточно. Они установлены в местах массового скопления людей: улицах, парках, скверах, спортивных объектах, общественном транспорте, торговых центрах и т.д.

С 15 апреля в регионе запущен цифровой сервис «Розыск пропавших детей». На сегодняшний день в Службу 112 поступило 99 заявлений о пропаже несовершеннолетних со всей страны. Пятеро из них найдено. Систему видеомониторинга настроили для поиска несовершеннолетних в 2023 году.

Эксперт в области визуальной психодиагностики и этологии человека (наука о биологических основах поведения), бизнес-антрополог Герман Тепляков ранее рассказывал корреспонденту Infopro54, к каким последствиям приводит расширение сети визуального контроля за жителями городов и как жизнь под видеокамерами отражается на психологическом здоровье людей, а также на их поведении.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы массово устанавливают камеры видеонаблюдения в квартирах и домах.