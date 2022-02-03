Муниципальный перевозчик хочет потеснить на городских маршрутах коммерсантов

В Новосибирске заявляют о готовности более чем вдвое увеличить количество пассажиров муниципального общественного транспорта. Это предполагается сделать за счет обновления подвижного состава и расширения сети маршрутов, обслуживаемых муниципальным казенным предприятием ПАТП-4. Об этом сообщил вице-мэр Олег Клемешов депутатам горсовета в ходе обсуждения своего доклада на комиссии по контролю за работой органов исполнительной власти, где заслушивались отчетные доклады заместителей главы города и глав районных администраций.

— В любом случае мы маршрутную сеть, обслуживаемую перевозчиком ПАТП-4 будем расширять, — говорит Клемешов. — Для этого у нас появилась (и еще появится) новая техника. Мы, как и коммерческие предприятия, будем участвовать в конкурсах по окончанию сроков договоров с коммерческими перевозчиками. С новым подвижным составом есть практически 100% вероятность, что в этих конкурсах мы будем побеждать. Это не значит, что мы займем нишу всех немуниципальных перевозчиков, но по крайней мере практически в 2—2,5 раза увеличим перевозку пассажиров в общегородском масштабе.

В настоящее время указанное предприятие обслуживает жителей Советского и Первомайского районов, откуда транспорт курсирует до центров правого и левого берега.

— После поступления второй партии из 50 автобусов в третьем квартале 2022 года планируется увеличение доли перевозок МКП ПАТП-4 по маршрутной сети Новосибирска с 4,9 до 11,3% наземного транспорта за счет обслуживания дополнительных маршрутов, — сообщает вице-мэр.

Напомним, что в Новосибирск уже поступила первая партия из 100 новых автобусов, приобретенных по договору лизинга.

Для «разовых» пассажиров проезд на городском транспорте может еще подорожать . Тем не менее, как следует из выступлений депутатов, претензии к работе действующих частных перевозчиков есть во многих районах города, особенно это касается окраин.

— Поступает огромное количество обращений о том, что автобусы ходят крайне плохо, — говорит о ситуации на своем округе, включающем микрорайоны «Родники» и «Снегири» депутат Игорь Атякшев. — Люди их ждут по 30-40 минут. Некоторые автобусы вообще не выходят. В воскресенье 97-го вообще не было на маршруте. Ситуация складывается не очень хорошая. Сейчас в Калининском районе и, по словам коллег, в Заельцовском районе, муниципальных маршрутов по факту нет, все — коммерческие.

Коллега Атякшева — Дмитрий Колпаков — приводит свой пример уже на левом берегу.

— Меня интересует южная часть Кировского района: Акатуйский, Затулинский, Южно-Чемской жилмассивы общей сложностью более 100 тысяч человек, — сообщает депутат. — При этом и с общественным транспортом очень большая сложность, и вообще, в принципе, с транспортной доступностью.

По информации мэрии Новосибирска, сейчас муниципальная маршрутная сеть насчитывает 142 маршрута наземного пассажирского транспорта, 2 линии метрополитена с 13 станциями. За 2021 год муниципальными перевозчиками перевезены более 267 млн пассажиров (-3,9 млн к 2020 году). В настоящее время на муниципальный контракт переведены 14 городских маршрутов: автобусный маршрут №54 и 13 троллейбусных маршрутов МКП ГЭТ.

Реализуются мероприятия по оптимизации схем движения маршрутов Советского и Первомайского районов, а также маршрутов, связывающих указанные районы с центральными частями левого и правого берега.