В Новосибирске сдан первый дом, заказчиком которого выступила мэрия

Сегодня на улице Степной в Новосибирске сдан в эксплуатацию новый дом на 70 квартир. Квартиры в нем получат 209 человек — переселенцы из аварийного жилья, сообщила пресс-служба МинЖКХ Новосибирской области. Квартиры будут переданы гражданам как по договорам социального найма, так и на праве собственности.

Напомним, заказчиком строительства этого дома выступила мэрия Новосибирска. Это решение было принято в 2020 году из-за высоких рисков при покупке жилья на рынке и большой разницы между рыночной ценой квадратного метра и его максимальной стоимостью, утвержденной Минстроем Российской Федерации.

Общая стоимость строительства дома, по данным МинЖКХ, составила 233,2 млн рублей, основные средства на строительство направлены из федерального бюджета по нацпроекту «Жилье и городская среда», средства также вложены из областного и местного бюджетов. Подрядчиком строительства являлось ООО ПКФ «Агросервис».

К работе подрядчик приступил в январе 2022 года. Как поясняла гендиректор компании Светлана Григорьева, много времени ушло на подготовительные работы: территорию очищали от кустарников и поднимали. Сдать первый объект с чистовой отделкой подрядчик планировал в начале осени 2022 года.

В конце 2022 года мэрия Новосибирска объявила еще один тендер на строительство дома по улице Степной. Начальная цена контракта — 548 млн рублей. Итоги тендера планируется подвести в конце января. Судя по графику работ в тендерной документации, сдать объект победитель должен к концу 2023 года. В МинЖКХ уточнили, что в доме будут 132 квартиры.

В ведомстве подчеркнули, что Новосибирская область реализует программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья ускоренными темпами. На эти цели из областного бюджета в 2023 году предусмотрено более 1 млрд рублей.

Ранее редакция рассказывала, что Минстрой РФ увеличил расчетную стоимость квадратного метра для Новосибирской области.