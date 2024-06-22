Цена за обучение в новосибирских вузах в 2024 году доходит до 390 тысяч рублей за год

В этом году абитуриентам, которые решат пойти в НГУЭУ на факультет «юриспруденция», придется заплатить за учебу в вузе по совместной программе МГИМО и НГУЭУ 195 тысяч рублей за семестр (390 тысяч рублей за год). На втором месте по стоимости обучения на платной основе в 2024 году Новосибирский государственный медицинский университет, «факультет стоматологии». Здесь семестр обойдется студенту, если он будет учиться на платной основе, в 187 650 рублей (375 300 рублей за год). Об этом пишет НГС.

В лидерах по росту стоимости за год еще два факультета НГМУ.

На «лечебном» семестр за год подорожал на 78 тысяч рублей. Цена года обучения в вузе в 2024 году составляет 349,9 тысяч рублей. На 72 тысячи больше придется за год заплатить тем, кто пойдет платно учиться на факультет «педиатрия» — 156 тысяч рублей за семестр (312 тысяч рублей за год). На столько же подорожала «стоматология».

На третьем месте по росту цены за год — 42 тысячи рублей, обучение на факультете НГТУ — «кинооператорство» — 137,5 тысячи рублей (275 тысяч рублей за год), выяснил НГС.

Напомним, ранее заместитель начальника управления – начальник отдела высшей школы и развития педагогических кадров министерства образования Новосибирской области Светлана Малина сообщала, что в этом году школы Новосибирска окончат около 50 тысяч выпускников. Из них 13 тысяч — 11 класс, то есть могут пойти в вузы за высшим образованием. При этом 22 высших учебных заведениях региона в этом году планируется набрать студентов на 15004 бюджетных места, включая бакалавриат и специалитет (11451 место), магистратуру, аспирантуру и ординатуру (3553 места). Из них 10 тысяч бюджетных мест выделено по инженерным и ИТ-специальностям, сообщила

Платно, по ее словам, на бакалавриат и специалитет поступает ежегодно еще около 9-10 тысяч студентов.

В 2023 году, в зависимости от вуза, от 40% до 50% от зачисленных на первый курс или 8416 человек составили студенты из других регионов и стран.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские студенты не готовы отрабатывать 5 лет после целевого обучения.