В июле в Новосибирской области на конкурс вышло три концессии

На сайте торгов в июле регионы России опубликовали рекордное с начала года число проектов ГЧП — 99 лотов. Из них 54 частные концессионные инициативы и 45 конкурсов, сообщает пресс-служба платформы «Росинфра». Большинство лотов — малые коммунальные концессии, поэтому общий объем предполагаемых инвестиций небольшой — 39,4 млрд руб.

Самый крупный конкурс, объявленный в Новосибирской области — на заключение концессионного соглашения о создании и эксплуатации межрайонного комплекса — полигона с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе — 829 млн руб. млн рублей. Как отмечается в соглашении, концессионер должен построить полигон, включающий в себя хозяйственную зону, участок приема и переработки крупногабаритных отходов, участок сортировки ТКО, участок биокомпостирования и захоронения ТКО. Общая производительность участка сортировки ТКО составляет не менее 60 000 т/год, в т.ч. 6 000 т/год КГО. Общая мощность обезвреживания (биокомпостирование) — не менее 12 000 т/год. Мощность участков захоронения ТКО — не более 30 000 т/год, говорится в документах тендера. Проект планируется профинансировать на льготной основе с привлечением средств в рамках программ ППК «РЭО». Итоги конкурса организатор, МинЖКХ области, планирует подвести в сентябре.

Также в июле были объявлены торги на выбор концессионера на заключение концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения в Тогучинском районе — 51 млн руб. Итоги конкурса планируется подвести в ноябре.

Кроме того, частный инвестор вышел с инициативой в отношении системы теплоснабжения в Оби — 150 млн руб. Судя по информации, размещенной на платформе «Росинфра», речь идет о компании ООО «Центр».

Напомним, в 2022 году администрация Оби и ООО «Центр» обратились в региональный парламент с уведомлением о планах направить совместно обращение в правительство РФ об отнесении города Оби Новосибирской области к ценовой зоне теплоснабжения. Глава Оби Павел Буковинин на заседании комитета по ЖКХ регионального парламента сообщал о том, что на приведение в порядок теплосетей на самых сложных участках необходимы около 150 млн рублей. В феврале 2023 город Обь перешел в ценовую зону теплоснабжения.

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