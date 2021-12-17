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На что расщедрились федералы для Новосибирской области?

  • 17/12/2021, 18:30
Автор:
Новости Новосибирска
Главное, чтобы средства дошли по назначению до конечного исполнителя.

«Спасибо партии за это»

Во время принятия бюджета Новосибирской области в своем видеообращении к депутатам вице-спикер Госдумы Александр Жуков, избранный по единороссовскому списку, представил областным депутатам статьи расходов, на которые расщедрились на федеральном уровне, на сумму более 56 млрд рублей. Из них выделены дотации в размере 6,4 млрд на выравнивание бюджетной обеспеченности, что, по словам вице-спикера Госдумы, поможет региону выполнить свои социальные обязательства. На повышение оплаты труда бюджетников выделены 2,3 млрд рублей.

Кроме того, будут направлено 1,6 млрд на ледовую арену, более 4,4 млрд на продолжение реконструкции аэропорта «Толмачево», 717 млн — на реконструкцию участка дороги «Иртыш», 5 млрд на строительство дороги «Чуйский тракт».

Несмотря на то, что речь идет о сугубо бюджетных деньгах, вице-спикер преподнес это как достижения исключительно партии «Единая Россия».

«Единой России» удалось добиться увеличения средств на строительство региональных дорог, заявил Жуков. Таким образом, на дороги Новосибирской области будут направлены в 2022 году почти 1,7 млрд, в 2023-м 3,4 млрд, почти 5 млрд — в 2024 году. Это позволит привести в нормативное состояние 740 км региональных дорог. Напомню, что одним из наказов избирателей, которые нашли отражение в «народной» программе «Единой России», были именно дороги. Об этом же говорил наш президент.

Следующим поводом партийной гордости, как следует из слов вице-спикера, стали вузовские общежития.

Ко второму чтению «Единая Россия» вместе с правительством РФ нашла дополнительные средства на капитальный ремонт общежитий вузов, сообщает Жуков. На строительство общежития НГТУ будут направлены 600 млн рублей, а также на строительство кампуса мирового уровня национального исследовательского государственного университета на 3 года заложены 5,8 млрд.

Следующим блоком вложения федеральных средств в Новосибирской области, уже без партийного флера, стали научная и медицинская отрасли. Так, на строительство СКИФ в 2022 году будут направлены 10,7 млрд рублей, в 2023-м 12,9, в 2024-м 9,3. Почти 2,9 млрд в следующие 2 года будут направлены на реконструкцию и развитие национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина. Почти 2 млрд рублей в 2022 году предусмотрены на строительство федерального детского реабилитационного центра. Более 1,8 млрд выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения, 72 млн на санитарную авиацию.

Новости Новосибирска

В 2024-2029 годах область должна будет платить по концессиям от 5,1 до 6,2 млрд рублей

В рамках образовательной отрасли для Новосибирской области предусмотрены 1,9 млрд на строительство 14 школ, 508 млн на формирование IT-структуры в школах.

Из социальных расходов из федерального бюджета поступят 3 млрд на региональные социальные доплаты к пенсиям, почти 1,6 млрд на горячее питание ученикам начальных классов, почти 8,1 млрд на выплаты пособий на детей с 3 до 7 лет малообеспеченным семьям, 1,2 млрд на выплаты за рождение третьего ребенка, почти 600 млн рублей на программу социального контракта, 258 млн на создание системы ухода за пожилыми людьми и инвалидами, почти 112 млн на временные компенсации медработникам, приехавшим на работу в сельскую местность, 36 млн на обеспечение жильем инвалидов, 23,7 млн на обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны.

Еще 744 млн будут выделены в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». На реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения на 3 года более 2,2 млрд. На эти средства планируется построить очистные сооружения в 6 населенных пунктах и реконструировать систему водоснабжения в Венгерово.

По аграрной линии в рамках программы комплексного развития сельских территорий в 2022 году предусмотрены 600 млн рублей. Для стимулирования производства масличных культур 276 млн. Всего в следующем году на аграрную отрасль Новосибирской области предусмотрены почти 2 млрд рублей.

Однако самую главную идею своего видеопослания Жуков озвучил в конце.

Самое главное, чтобы все средства, которые выделены из федерального бюджета, дошли до конечного получателя, и все, что запланировано, было выполнено, обратился Жуков к депутатам и чиновникам регионального уровня.

Недовольные к Знаткову!

Что касается регионального бюджета, принятого без учета федеральных вложений, то, как сообщают в профильном комитете, к моменту вынесения на сессию во втором чтении поступили 287 поправок от губернатора (246), правительства области (41), прокурора Новосибирской области. Из них основные блоки поправок увеличение бюджетных ассигнований на индексацию оплаты труда по главным распорядителям бюджетных средств. Также средства областного бюджета в 2022 году предусмотрены на индексацию материальных затрат государственных и муниципальных учреждений в сумме 998 млн.

Самой масштабной сферой применения поправок стала строительная отрасль. Так, предусмотрено увеличение финансирования строительства в Новосибирской области спортивных объектов: строительство дороги до пляжа «Наутилус» (30 млн), оздоровительного комплекса «Северное» (36 млн), физкультурно-оздоровительного комплекса на Немировича-Данченко (36,5 млн), завершение строительства стадиона в Мошково (70 млн), реконструкция бассейна на Воинской (56 млн). Из объектов культуры поправки затрагивают ДК Новые Решеты Кочковского района (3 млн), молодежный театр «На окраине» в Карасуке (20 млн). Из объектов образования под поправки попали Бердская музыкальная школа (30), ДШИ Ордынская (6,5), ДШИ Черепаново (150), детсады и ясли в Тогучине (более 180), Чанах (73), селе Чистое поле (2), Мамонтово (1,8), пристройка к школе в Довольном (20), строительство школы в Репьево (500), проектирование школы в Лукошино (25), реконструкция школы в Чике (более 600 на 3 года), школы на Большевистской (209), общежитие Аграрного колледжа в Довольном (60). Объекты здравоохранения: проектирование подстанции скорой помощи в Матвеевке (60), хирургический корпус Каргатской ЦРБ (50), поликлиника Доволенской ЦРБ (8), поликлиника Колыванской ЦРБ (5), амбулатория подстанции скорой помощи в Верх-Туле (205).

Новости Новосибирска

Куда Новосибирской области разрешили вложить инфраструктурные кредиты?

Под финансирование через инфраструктурные бюджетные кредиты попали инфраструктура в поселках Верх-Тулинский и Клюквенный (более 1 млрд), строительство подстанции «Академическая» (212), поликлиника на улице Мухачева (130), инфекционная больница (427), 7 поликлиник (более 2 млрд), развитие технопарка Академгородка (401) и подготовка инфраструктуры под строительство кампуса технопарка (203).

Кроме того, как следует из проекта закона, увеличен объем субсидий муниципальным районам на ремонт дорог в 2022 году на 300 млн рублей. Представлено дополнительное финансирование компенсации части затрат на приобретение техники (852).

Проведенная работа свидетельствует о выверенном подходе к рассмотрению главного финансового документа области и направлена на улучшение жизни избирателей, сообщает председатель профильного комитета Федор Николаев. Консенсус позволяет ожидать готовность депутатов голосовать за принятие проекта закона во втором чтении единогласно.

В то же время, как выяснилось в ходе обсуждения, ряд депутатов оказался за бортом внесенных поправок.

У меня было 2 основных вопроса: средства на проектирование станции скорой помощи в Пашино и на проектирование хоккейной коробки, заявил депутат Вячеслав Илюхин. Это старые наказы, уже несколько созывов болтаются. Я считал, что по поводу них мы договорились. Мне отвечали утвердительно, но сейчас в бюджете я этого не вижу.

Про еще одно медучреждение поликлинику в Краснообске напомнил депутат Жуков, не вице-спикер Госдумы, а депутат Заксобрания. Обоих недовольных спикер Заксобрания послали… к первому вице-премьеру областного правительства Владимиру Знаткову.

Мы договорились, что до марта со Знатковым это отработаем, заявил спикер Заксобрания Андрей Шимкив. Глобальные вопросы сняты, но по нескольким округам есть. И мы четко пообещали, что их отработаем.

Как следует из законопроекта, общий объем доходов областного бюджета 226,2 млрд, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 53,9 млрд, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 52 млрд, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 43,2 млрд. Общий объем расходов областного 242,1 млрд. Дефицит 15,8 млрд.

Фото пресс-службы Заксобрания

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : строительство депутаты бюджет


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