На что расщедрились федералы для Новосибирской области?

«Спасибо партии за это»

Во время принятия бюджета Новосибирской области в своем видеообращении к депутатам вице-спикер Госдумы Александр Жуков, избранный по единороссовскому списку, представил областным депутатам статьи расходов, на которые расщедрились на федеральном уровне, на сумму более 56 млрд рублей. Из них выделены дотации в размере 6,4 млрд на выравнивание бюджетной обеспеченности, что, по словам вице-спикера Госдумы, поможет региону выполнить свои социальные обязательства. На повышение оплаты труда бюджетников выделены 2,3 млрд рублей.

Кроме того, будут направлено 1,6 млрд на ледовую арену, более 4,4 млрд — на продолжение реконструкции аэропорта «Толмачево», 717 млн — на реконструкцию участка дороги «Иртыш», 5 млрд — на строительство дороги «Чуйский тракт».

Несмотря на то, что речь идет о сугубо бюджетных деньгах, вице-спикер преподнес это как достижения исключительно партии «Единая Россия».

— «Единой России» удалось добиться увеличения средств на строительство региональных дорог, — заявил Жуков. — Таким образом, на дороги Новосибирской области будут направлены в 2022 году почти 1,7 млрд, в 2023-м — 3,4 млрд, почти 5 млрд — в 2024 году. Это позволит привести в нормативное состояние 740 км региональных дорог. Напомню, что одним из наказов избирателей, которые нашли отражение в «народной» программе «Единой России», были именно дороги. Об этом же говорил наш президент.

Следующим поводом партийной гордости, как следует из слов вице-спикера, стали вузовские общежития.

— Ко второму чтению «Единая Россия» вместе с правительством РФ нашла дополнительные средства на капитальный ремонт общежитий вузов, — сообщает Жуков. — На строительство общежития НГТУ будут направлены 600 млн рублей, а также на строительство кампуса мирового уровня национального исследовательского государственного университета на 3 года заложены 5,8 млрд.

Следующим блоком вложения федеральных средств в Новосибирской области, уже без партийного флера, стали научная и медицинская отрасли. Так, на строительство СКИФ в 2022 году будут направлены 10,7 млрд рублей, в 2023-м — 12,9, в 2024-м — 9,3. Почти 2,9 млрд в следующие 2 года будут направлены на реконструкцию и развитие национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина. Почти 2 млрд рублей в 2022 году предусмотрены на строительство федерального детского реабилитационного центра. Более 1,8 млрд выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения, 72 млн — на санитарную авиацию.

В рамках образовательной отрасли для Новосибирской области предусмотрены 1,9 млрд на строительство 14 школ, 508 млнна формирование IT-структуры в школах.

Из социальных расходов из федерального бюджета поступят 3 млрд на региональные социальные доплаты к пенсиям, почти 1,6 млрд — на горячее питание ученикам начальных классов, почти 8,1 млрд — на выплаты пособий на детей с 3 до 7 лет малообеспеченным семьям, 1,2 млрд — на выплаты за рождение третьего ребенка, почти 600 млн рублей — на программу социального контракта, 258 млн — на создание системы ухода за пожилыми людьми и инвалидами, почти 112 млн — на временные компенсации медработникам, приехавшим на работу в сельскую местность, 36 млн — на обеспечение жильем инвалидов, 23,7 млн — на обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны.

Еще 744 млн будут выделены в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». На реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения на 3 года — более 2,2 млрд. На эти средства планируется построить очистные сооружения в 6 населенных пунктах и реконструировать систему водоснабжения в Венгерово.

По аграрной линии в рамках программы комплексного развития сельских территорий в 2022 году предусмотрены 600 млн рублей. Для стимулирования производства масличных культур — 276 млн. Всего в следующем году на аграрную отрасль Новосибирской области предусмотрены почти 2 млрд рублей.

Однако самую главную идею своего видеопослания Жуков озвучил в конце.

— Самое главное, чтобы все средства, которые выделены из федерального бюджета, дошли до конечного получателя, и все, что запланировано, было выполнено, — обратился Жуков к депутатам и чиновникам регионального уровня.

Недовольные — к Знаткову!

Что касается регионального бюджета, принятого без учета федеральных вложений, то, как сообщают в профильном комитете, к моменту вынесения на сессию во втором чтении поступили 287 поправок от губернатора (246), правительства области (41), прокурора Новосибирской области. Из них основные блоки поправок — увеличение бюджетных ассигнований на индексацию оплаты труда по главным распорядителям бюджетных средств. Также средства областного бюджета в 2022 году предусмотрены на индексацию материальных затрат государственных и муниципальных учреждений в сумме 998 млн.

Самой масштабной сферой применения поправок стала строительная отрасль. Так, предусмотрено увеличение финансирования строительства в Новосибирской области спортивных объектов: строительство дороги до пляжа «Наутилус» (30 млн), оздоровительного комплекса «Северное» (36 млн), физкультурно-оздоровительного комплекса на Немировича-Данченко (36,5 млн), завершение строительства стадиона в Мошково (70 млн), реконструкция бассейна на Воинской (56 млн). Из объектов культуры поправки затрагивают ДК Новые Решеты Кочковского района (3 млн), молодежный театр «На окраине» в Карасуке (20 млн). Из объектов образования под поправки попали Бердская музыкальная школа (30), ДШИ Ордынская (6,5), ДШИ Черепаново (150), детсады и ясли в Тогучине (более 180), Чанах (73), селе Чистое поле (2), Мамонтово (1,8), пристройка к школе в Довольном (20), строительство школы в Репьево (500), проектирование школы в Лукошино (25), реконструкция школы в Чике (более 600 на 3 года), школы на Большевистской (209), общежитие Аграрного колледжа в Довольном (60). Объекты здравоохранения: проектирование подстанции скорой помощи в Матвеевке (60), хирургический корпус Каргатской ЦРБ (50), поликлиника Доволенской ЦРБ (8), поликлиника Колыванской ЦРБ (5), амбулатория подстанции скорой помощи в Верх-Туле (205).

Под финансирование черезпопали инфраструктура в поселках Верх-Тулинский и Клюквенный (более 1 млрд), строительство подстанции «Академическая» (212), поликлиника на улице Мухачева (130), инфекционная больница (427), 7 поликлиник (более 2 млрд), развитие технопарка Академгородка (401) и подготовка инфраструктуры под строительство кампуса технопарка (203).

Кроме того, как следует из проекта закона, увеличен объем субсидий муниципальным районам на ремонт дорог в 2022 году на 300 млн рублей. Представлено дополнительное финансирование компенсации части затрат на приобретение техники (852).

— Проведенная работа свидетельствует о выверенном подходе к рассмотрению главного финансового документа области и направлена на улучшение жизни избирателей, — сообщает председатель профильного комитета Федор Николаев. — Консенсус позволяет ожидать готовность депутатов голосовать за принятие проекта закона во втором чтении единогласно.

В то же время, как выяснилось в ходе обсуждения, ряд депутатов оказался за бортом внесенных поправок.

— У меня было 2 основных вопроса: средства на проектирование станции скорой помощи в Пашино и на проектирование хоккейной коробки, — заявил депутат Вячеслав Илюхин. — Это старые наказы, уже несколько созывов болтаются. Я считал, что по поводу них мы договорились. Мне отвечали утвердительно, но сейчас в бюджете я этого не вижу.

Про еще одно медучреждение — поликлинику в Краснообске — напомнил депутат Жуков, не вице-спикер Госдумы, а депутат Заксобрания. Обоих недовольных спикер Заксобрания послали… к первому вице-премьеру областного правительства Владимиру Знаткову.

— Мы договорились, что до марта со Знатковым это отработаем, — заявил спикер Заксобрания Андрей Шимкив. — Глобальные вопросы сняты, но по нескольким округам есть. И мы четко пообещали, что их отработаем.

Как следует из законопроекта, общий объем доходов областного бюджета — 226,2 млрд, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 53,9 млрд, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 52 млрд, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 43,2 млрд. Общий объем расходов областного — 242,1 млрд. Дефицит — 15,8 млрд.