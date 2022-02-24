Экс-прокурора Новосибирской области выселяют из дома

В Октябрьский районный суд Новосибирска еще в ноябре прошлого года поступило исковое заявление прокуратуры Новосибирской области к экс-прокурору региона Владимиру Фалилееву и его супруге Галине Фалилеевой. Прокуратура требует признать их утратившими право пользования жилым помещением, а также выселить с занимаемой жилплощади.

— Истец просит суд признать ответчиков утратившими право пользования и выселить из служебного жилого помещения в связи с отказом добровольно его освободить после увольнения из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию, — говорится в материалах суда.

Исковое заявление принято к производству, судебное заседание назначено на середину апреля.

Напомним, Фалилеев был освобожден от занимаемой должности в 2018 году. На минувшей неделе стало известно, что экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев и бывший зампрокурора области Андрей Турбин стали подозреваемыми по уголовному делу о получении взяток (ст. 290 УК). 17 февраля Центральный районный суд Новосибирска арестовал Фалилеева до 14 апреля.