На гастрофестиваль в Новосибирск приедут рестораторы из Китая

Гастротуристический фестиваль-форум «В Сибири есть!» в этом году станет международным. На фестиваль планируют приехать гости из Китайской Народной Республики. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра, начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области Анна Винникова. По ее словам, в этом году мероприятие пройдет в середине июля.
Напомним, в прошлом году фестиваль проходил в Новосибирске в третий раз и привлек более 320 тысяч гостей.
Для развития гастротуризма министерство и отраслевой бизнес также планируют более плотно работать с гастрономическими гидами.
— Будем переформатировать экскурсии, работать с аналитикой. Хотим по второй половине 2025 года, когда основной турпоток в регионе падает, через пуш-уведомления привлекать в регион гостей на разные мероприятия, в том числе гастрономические, —пояснила Анна Винникова.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что у сибирского гастротуризма очень правильный вектор развития.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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