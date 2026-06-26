Новый троллейбусный маршрут пройдет по четвертому мосту в Новосибирске

В Новосибирске запустят новый троллейбусный маршрут № 31 — он свяжет остановки «Сад имени Дзержинского» и «Северо‑Чемской жилмассив». Об этом сообщили в пресс‑службе мэрии города.

Для обслуживания линии планируется задействовать 20 троллейбусов большого класса. Маршрут пройдёт через ключевые магистрали города: на правом берегу транспорт будет следовать по проспекту Дзержинского, а также по улицам Кошурникова, Селезнёва, Фрунзе и Ипподромской. На левом берегу путь троллейбусов пролегает через площадь Труда и улицы Станиславского, Титова, Ватутина, Мира и другие.

Как отмечает издание Горсайт, развитие маршрута связано с поэтапным вводом в эксплуатацию объектов четвёртого моста через Обь. Его основной ход открыли для автомобилистов в декабре 2025 года — ежедневно мостом пользуются порядка 38 тысяч водителей. При этом полный ввод объекта в эксплуатацию продолжается: отдельные элементы инфраструктуры запускают поэтапно.

Важным этапом развития транспортной развязки стала отдельная эстакада для трамваев на площади Труда — её открыли в апреле 2026 года. Протяжённость сооружения составляет 632 метра, оно является частью левобережной развязки четвёртого моста. Благодаря эстакаде удалось разгрузить городские дороги и исключить задержки в движении трамвайного транспорта.

Ранее редакция сообщала о том, что трамвайные пути до автовокзала Новосибирска начнут строить в этом году.