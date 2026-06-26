Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Новый троллейбусный маршрут пройдет по четвертому мосту в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Для обслуживания линии будет задействовано 20 троллейбусов большой вместимости

В Новосибирске запустят новый троллейбусный маршрут № 31 — он свяжет остановки «Сад имени Дзержинского» и «Северо‑Чемской жилмассив». Об этом сообщили в пресс‑службе мэрии города.

Для обслуживания линии планируется задействовать 20 троллейбусов большого класса. Маршрут пройдёт через ключевые магистрали города: на правом берегу транспорт будет следовать по проспекту Дзержинского, а также по улицам Кошурникова, Селезнёва, Фрунзе и Ипподромской. На левом берегу путь троллейбусов пролегает через площадь Труда и улицы Станиславского, Титова, Ватутина, Мира и другие.

Как отмечает издание Горсайт, развитие маршрута связано с поэтапным вводом в эксплуатацию объектов четвёртого моста через Обь. Его основной ход открыли для автомобилистов в декабре 2025 года — ежедневно мостом пользуются порядка 38 тысяч водителей. При этом полный ввод объекта в эксплуатацию продолжается: отдельные элементы инфраструктуры запускают поэтапно.

Важным этапом развития транспортной развязки стала отдельная эстакада для трамваев на площади Труда — её открыли в апреле 2026 года. Протяжённость сооружения составляет 632 метра, оно является частью левобережной развязки четвёртого моста. Благодаря эстакаде удалось разгрузить городские дороги и исключить задержки в движении трамвайного транспорта.

Ранее редакция сообщала о том, что трамвайные пути до автовокзала Новосибирска начнут строить в этом году.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Компании могут организовывать разовые мероприятия и оформлять их под отчетность, создавая видимость выполнения требований

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : троллейбус маршрут

371
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске не будут проводить Единый общегородской выпускной в 2026 году
Следующая статья
Новосибирск принимает Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Дачные маршруты начали работать в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

19 апреля 2025 года запустили первые восемь сезонных дачных маршрутов. С 26 апреля к ним присоединятся ещё шесть. Это облегчит горожанам поездки на садовые участки, сообщает пресс-служба минтранса Новосибирской области.

Заместитель министра транспорта региона Евгений Тюрин проверил запуск первых рейсов. Он заявил, что все маршруты готовы к работе, а дороги, по которым следуют автобусы, в хорошем состоянии. Пассажиры уже могут воспользоваться автобусами № 718, 717е, 725, 716, 105к, 726, 716б и 717.

Читать полностью

Новосибирску нужен еще миллиард на новые троллейбусы

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день троллейбусный парк в Новосибирск обновлен на 80% — на дороги города вышли 258 единиц новой техники. Для завершения обновления этого вида общественного транспорта необходимо закупить еще 60 единиц техники. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

— Как только будет появляться финансовая возможность, мы постараемся решить этот вопрос. Для этого нужно еще около 1 млрд рублей. Хочется довести долю современных автобусов в парке до 100%, — констатировал глава города.

Читать полностью

9 ноября трамвай №13 в Новосибирске не выйдет на маршрут

Автор: Артем Рязанов

9 ноября 2024 года в Новосибирске не будет курсировать трамвай №13. Вместо него на линии будут работать два других маршрута. Это связано с ремонтом железобетонного лотка под трамвайными путями на улице Серебренниковской, в районе пересечения с Октябрьской магистралью.

Как сообщили в городской администрации, на время проведения работ на 13-м трамвае, его маршрут будет заменён на маршруты №5 и №14к.

Читать полностью

Последний из 80 троллейбусов «Горожанин» отправился в Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

Последний троллейбус «Горожанин» отправлен из Уфы в Новосибирск. Всего в столицу Новосибирской области отправлено 80 подобных машин.

— Как и планировалось, к концу года наш парк в итоге обновится на 258 новых троллейбусов. Они уже работают на маршрутах 36, 29, 8, 7, 5, 4, 10 и 23, — говорится в сообщении Максима Кудрявцева, мэра Новосибирска.

Читать полностью

С 3 ноября в Новосибирске будет отменен троллейбусный маршрут № 15к

Автор: Артем Рязанов

С 3 ноября будет отменён троллейбусный маршрут № 15к, который соединял магазин «Кристалл» с Северо-Чемской железнодорожной станцией в Новосибирске.

— Это связано с окончанием ремонта трамвайных путей на участке улично-дорожной сети от пересечения ул. Мира с ул. Сибиряков-Гвардейцев до пересечения ул. Мира с ул. Ватутина и с открытием трамвайного движения по ул. Мира, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Читать полностью

Троллейбус насмерть задавил девушку на «зебре» в Новосибирске

Автор: Ольга Кирсанова

В Новосибирске под колесами общественного транспорта погибла 25-летняя девушка-пешеход. Троллейбус переехал маму с ребёнком, когда они переходили дорогу по «зебре». Трагедия произошла в Кировском районе ранним утром 28 октября.

По данным Госавтоинспекции, около восьми утра 66-летняя женщина-водитель за рулём троллейбуса №4 ехала по улице Зорге со стороны Громова и наехала на пешеходов,  переходивших проезжую в зоне пешеходного перехода.

Читать полностью
Актуальный разговор

Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Компании могут организовывать разовые мероприятия и оформлять их под отчетность, создавая видимость выполнения требований

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть

Еще одну «мусорную» концессию расторгли в Новосибирской области

Власть Общество Телекоммуникации

На правом берегу Новосибирска пропадает мобильный интернет

Бизнес Финансы Экономика

Годовая инфляция в Новосибирской области в мае замедлилась до 5,6% (видео)

Власть Отставки и назначения

В Бердске сменился руководитель местного отделения партии «Единая Россия»

Власть

Новосибирск принимает Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Общество

В Новосибирске не будут проводить Единый общегородской выпускной в 2026 году

Культура

«70 лет триумфа»: Новосибирский симфонический оркестр отметит юбилей на большой сцене НОВАТа

Инновации Наука Технологии

Заказчик ЦКП СКИФ подал в Ростехнадзор уведомление о завершении строительства

Общество

Жаркая погода сохранится на выходных в Новосибирской области

Бизнес Власть Общество Право&Порядок

ФАС выявляет спекулянтов топливом в регионах России

Бизнес Общество Туризм

Новосибирцы стали в два раза чаще жаловаться на турфирмы

Общество

Новосибирцам рассказали, когда пройдут школьные выпускные

Бизнес Финансы

Сибирские компании не спешат в банки и на финансовый рынок за новыми займами

Финансы

Более 12 миллионов россиян присоединились к программе долгосрочных сбережений

Промышленность

Новосибирская компания удвоила производительность благодаря бережливым технологиям

Власть Экономика

Новосибирской области списали более 2 млрд рублей по бюджетным кредитам

Бизнес

В Сибири планируют собрать более трех тонн лекарственных трав

Общество

Власти рассказали, как в Новосибирске отметят 133‑летие города

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности