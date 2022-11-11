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В пилотный проект по уборке улиц вошел третий район Новосибирска

  • 11/11/2022, 10:54
Автор:
уборка улиц
Об уличном «суверенитете», в том числе для своевременного вывоза снега, заговорили в Первомайке.

К участию в эксперименте по передаче на уровень районных администраций полномочий по уборке городских улиц от снега присоединяется Первомайский район: местное МКУ ДЭУ-5 уходит под юрисдикцию администрации. Об этом сообщил глава района Вадим Бобырь.

Принято решение о передаче администрации Первомайского района функций и полномочий учредителя в отношении МКУ ДЭУ-5, говорит Бобырь. Сегодня учреждений для содержания улично-дорожной сети два: МКУ «Первомайское» и ДЭУ-5. Мы сейчас по срокам определимся, когда будет слияние учреждений, будем работать как коллеги из двух районов, единым учреждением.

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Напомним, что первыми экспериментальными в плане передачи полномочий по уборке улиц и вывозу снега районами ранее стали Советский и Дзержинский. В настоящее время, как рассказывает глава Дзержинского района Александр Рудских, подведомственная территория приросла площадью 56,6 кв м. за счет строительства новой улицы и реконструкции Гусинобродского шоссе. В связи с этим было направлено обращение в адрес первого заместителя мэра о необходимости выделения дополнительно 2,4 млн рублей для ежегодного обслуживания новых площадей.

Произведен ремонт и переоборудование техники, рассказывает Рудских. Налажено ее техническое обслуживание. Заблаговременно приобретены расходные материалы. Мы произвели замену всех жидкостей на способные к эксплуатации при низких температурах. Также создан аварийный резерв запчастей и расходных материалов. Усиливаем ремонтную бригаду. Это позволяет делать ремонт круглосуточно. Основной упор на вывоз снега. Если раньше среднемесячный вывоз снега составлял 15,6 тысячи кубометров, то в 2021 объем вывоза вырос до 29,7 тысячи кубометров. Все это позволило нам не допустить колейности и сужения проезжей части.

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Однако сохраняются и проблемы.

Для зимнего содержания району необходимы 74 единицы техники, дефицит составляет 40 единиц,   сообщает глава района. Средний износ автопарка 83%. Пока без привлечения сторонних организаций с вывозом снега не справиться нет самосвальной техники, а удаленность снегоотвала — 15 км.

Перспективы тиражирования пилотного проекта на все районы города были анонсированы в начале года, когда промежуточные итоги эксперимента на территории двух районов, помимо мэрии, положительно оценили и в ГИБДД. Однако уже тогда в указанном Дзержинском районе в качестве проблемы заявляли нехватку специализированной техники. Этот вопрос, как показало состоявшееся на днях заседание комиссии горсовета по городскому хозяйству, продолжает оставаться актуальным в масштабе всего муниципалитета.

 

Ранее редакция сообщала, какую еще инициативу предполагается масштабировать на территории города.

Фото с сайта администрации Первомайского района

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка улиц вывоз снега


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