Быстрый интернет в глубинке: связь Tele2 стала доступна еще в 53 селах и деревнях Новосибирской области

Благодаря расширению покрытия мобильной связью теперь могут пользоваться еще 20 000 жителей Новосибирской области.

Больше всего новых объектов связи запустили в Куйбышевском районе. Там оборудование Tele2 заработало в семи населенных пунктах — селах Новоичинское, Булатово, Балман, Верх-Ича, Кульча, деревне Константиновка и ауле Омь. В Чановском районе базовые станции установили в деревнях Васильевка и Осинцево, селах Новофеклино, Щеглово, Песчаное Озеро и Красное.

Доступ к стабильной голосовой связи и быстрому 4G-интернету получили даже населенные пункты, в которых живет меньше ста человек. Так, базовую станцию Tele2 запустили в поселке Паутовском Колыванского района, который расположен в 77 км севернее Новосибирска и в котором проживают всего 54 человека. Также оборудование оператора разместили в деревне Дружинино Купинского района. Населенный пункт находится на границе с Казахстаном рядом с самым крупным озером Западной Сибири – Чаны. В деревне проживают 79 человек.

Еще одну вышку связи установили в селе Турнаево Болотнинского района, где находится памятник деревянного зодчества – церковь святого Серафима Саровского. Благодаря строительству базовой станции жители могут оставаться на связи, а туристы – делиться впечатлениями о достопримечательностях.

Всего в 2021 году в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0), который реализуют Минцифры РФ и ПАО «Ростелеком», мобильной связью в Новосибирской области обеспечили 41 населенный пункт, где проживают от 100 до 500 человек. Tele2 выступает в качестве центра компетенций: специалисты компании согласуют проектные решения, формируют задания для подрядчиков «Ростелекома», планируют архитектуру сети, поставляют оборудование для строительства.

По соглашению с ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) базовые станции оператора установили на объектах телерадиосети в шести поселках и деревнях региона. Также в шести населенных пунктах базовые станции построили в рамках целевой программы по соглашению с правительством Новосибирской области.

Всего в 2021 году в рамках федеральных проектов базовые станции мобильной связи разместили в 207 населенных пунктах Новосибирской, Омской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Алтай.