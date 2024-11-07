Пять миллионов получил предприниматель, изготавливающий надгробия в Новосибирске

После вмешательства прокуратуры житель Новосибирска получил 5 миллионов рублей за изготовленные надгробные памятники.

Как сообщили правоохранители Новосибирской области, мужчина изготавливал надгробия по соглашению с родственниками умерших Героев Социалистического труда, похороненных в Новосибирске, и устанавливал их на могилы. В рамках действующего законодательства он имел право на компенсацию понесенных расходов, но получил отказ от министерства.

— Индивидуальный предприниматель Сергей Оленин обратился в прокуратуру с заявлением о несогласии с отказом министерства труда и социального развития региона в предоставлении государственной услуги, — говорится в пресс-службе региональной прокуратуры.

Областная прокуратура провела проверку обращения Оленина и внесла представление министру труда и социального развития Новосибирской области. Права предпринимателя были восстановлены, и он получил субсидию.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский предприниматель выплатит компенсацию за использования «Волка».