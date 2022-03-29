На социальной ярмарке недосчитались сахара

По итогам социальной ярмарки, состоявшейся в минувшие выходные в Новосибирске на площадке около цирка, ее участники и организаторы зафиксировали недостаток сахара.
— В ассортименте были представлены практически все виды продовольственных товаров: хлеб, молочная продукция, мясные, колбасные изделия, рыба, птица, заморозка, бакалея, ягоды, орехи, мед, — перечисляет товары начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. — Единственное, чего не было на ярмарке, это сахар. Что-то мы упустили. Со следующей ярмарки сахар будет.
Что касается прочего продовольственного ассортимента, то мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал ряд поручений, направленных на снижение дефицита продуктов и на более активное продвижение продукции местных товаропроизводителей. В части снижения дефицита глава города поручил не прекращать мониторинг наличия в торговых сетях и на ярмарках товаров первой необходимости.
— Ставлю задачу: мониторить продукты питания и товары первой необходимости, которые пользуются повышенным спросом, — заявил мэр. — Мониторинг должен проводиться ежедневно. Обращаю внимание на время. Считаю совершенно бессмысленным проводить контроль в первой половине дня, когда товар на полках, минимум покупателей. Для нас необходимо наличие продуктов, пользующихся спросом именно в вечернее время, когда люди заканчивают работать и посещают торговые сети.
Второе поручение мэра касается более тесного взаимодействия глав городских районов с сельскими коллегами-«побратимами».
— У каждого — подшефный район, — говорит глава города, обращаясь к руководителям районных администраций. — Вы с удовольствием ездите к ним в гости, они — к нам. Это все прекрасно, это все публичная представительская деятельность. Но вот наступило время, когда необходимо реализовать эти связи в дела. Отработайте с подшефными районами график проведения ярмарок таким образом, чтобы максимально привлечь внимание производителей. Каждая ярмарка — это дело всех районов, не только того, на чьей территории она проходит, это ярмарки не районные, а городские. К нам операторы приезжают из самых дальних уголков области, даже из соседних регионов: Томска, Алтая, Кемеровской области.
— Мы два дня общаемся с ЗАО «Ламбумиз» (Один из крупнейших российских производителей упаковки для молочной продукции. — Ред.), я собираю сведения о маленьких предприятиях в районах области, которым требуется тетрапак, — сообщает Витухин. — Если у подшефных районов есть информация о таких производствах, было бы хорошо через наши районные администрации получить дополнительную информацию, чтобы разместить на «Ламбумизе» консолидированный заказ.
По информации мэрии Новосибирска, в ярмарке приняли участие 45 операторов, количество покупателей составило более 5 тысяч человек. Товарооборот — более 2,2 млн рублей. Всего в 2022 году в Новосибирске запланировано проведение 50 социальных ярмарок.
Фото с сайта администрации Центрального округа Новосибирска
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