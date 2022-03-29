Рекламодателям

На социальной ярмарке недосчитались сахара

  • 29/03/2022, 15:30
Автор:
новости Новосибирска
Администрациям городских районов Новосибирска предстоит плотнее работать с подшефными коллегами из сельской местности.

По итогам социальной ярмарки, состоявшейся в минувшие выходные в Новосибирске на площадке около цирка, ее участники и организаторы зафиксировали недостаток сахара.

В ассортименте были представлены практически все виды продовольственных товаров: хлеб, молочная продукция, мясные, колбасные изделия, рыба, птица, заморозка, бакалея, ягоды, орехи, мед, перечисляет товары начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. Единственное, чего не было на ярмарке, это сахар. Что-то мы упустили. Со следующей ярмарки сахар будет.

новости Новосибирска

Привет из 90-х. На социальных ярмарках развернулись спекулянты

Напомним, что «сахарная» тема стала одной из наиболее актуальных за последнее время. Периодически городские и региональные власти мониторят запасы продукта в торговых сетях, призывая граждан не поддаваться панике и массово не скупать сахар и гречку. Более того, по информации областного Минпромторга, в ближайшее время ожидается завоз в регион 2 тонн сахара по цене на 5% ниже средней. Об этом в понедельник 28 марта в рамках оперативного совещания в областном правительстве сообщил министр промышленности и торговли Андрей Гончаров.

Что касается прочего продовольственного ассортимента, то мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал ряд поручений, направленных на снижение дефицита продуктов и на более активное продвижение продукции местных товаропроизводителей. В части снижения дефицита глава города поручил не прекращать мониторинг наличия в торговых сетях и на ярмарках товаров первой необходимости.

Ставлю задачу: мониторить продукты питания и товары первой необходимости, которые пользуются повышенным спросом, заявил мэр. Мониторинг должен проводиться ежедневно. Обращаю внимание на время. Считаю совершенно бессмысленным проводить контроль в первой половине дня, когда товар на полках, минимум покупателей. Для нас необходимо наличие продуктов, пользующихся спросом именно в вечернее время, когда люди заканчивают работать и посещают торговые сети.

Второе поручение мэра касается более тесного взаимодействия глав городских районов с сельскими коллегами-«побратимами».

У каждого подшефный район, говорит глава города, обращаясь к руководителям районных администраций. Вы с удовольствием ездите к ним в гости, они к нам. Это все прекрасно, это все публичная представительская деятельность. Но вот наступило время, когда необходимо реализовать эти связи в дела. Отработайте с подшефными районами график проведения ярмарок таким образом, чтобы максимально привлечь внимание производителей. Каждая ярмарка это дело всех районов, не только того, на чьей территории она проходит, это ярмарки не районные, а городские. К нам операторы приезжают из самых дальних уголков области, даже из соседних регионов: Томска, Алтая, Кемеровской области.

новости Новосибирска

Как предприятия адаптируются к резкому росту спроса из-за иностранных санкций

По линии департамента предпринимательства такая работа уже началась. Как рассказывает Виталий Витухин, департамент собирает информацию по производителям сельхозпродукции для последующей их координации с компанией-производителем упаковок. Это стало актуально после ухода компаний с иностранным капиталом с российского рынка.

Мы два дня общаемся с ЗАО «Ламбумиз» (Один из крупнейших российских производителей упаковки для молочной продукции. — Ред.), я собираю сведения о маленьких предприятиях в районах области, которым требуется тетрапак, сообщает Витухин. Если у подшефных районов есть информация о таких производствах, было бы хорошо через наши районные администрации получить дополнительную информацию, чтобы разместить на «Ламбумизе» консолидированный заказ.

По информации мэрии Новосибирска, в ярмарке приняли участие 45 операторов, количество покупателей составило более 5 тысяч человек. Товарооборот — более 2,2 млн рублей. Всего в 2022 году в Новосибирске запланировано проведение 50 социальных ярмарок.

Фото с сайта администрации Центрального округа Новосибирска

540

Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ярмарка продовольствие мониторинг дефицит город


Комментировать

пока нет комментариев
Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

На очередном заседании объединения VIP-club торжественную повестку совместили с оперативной — обсудили вызовы времени и способы эффективного ответа на них.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Баннеры наружной рекламы предлагают использовать для антикризисной продержки предпринимателей

С этим предложением бизнес-сообщество «ОПОРА РОССИИ» вышло на мэрию города Новосибирска.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Бенефициар «НСК Девелопмент» вывел из оборотов застройщика более 141 млн руб

Следствие передало дело бизнесмена на рассмотрение суда.
Читать статью >>
новости Новосибирска

На вторичном рынке недвижимости сокращается выбор

Наименьший срок экспозиции квартир среди крупных российских городов — в Новосибирске: в среднем всего 56 дней.
Читать статью >>
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Омские аграрии активно страхуют урожай

09/03/2022, 18:36

Актуальный разговор

интервью

Просто бизнес. Через VPN о вас собирают информацию

Все материалы
Лента новостей

В российские магазины электроники возвращается кредитный формат «10–10–10»

29/03/2022, 15:50

Конкуренция за работу в Новосибирске ужесточается

29/03/2022, 15:44

В Новосибирске протестировали самолет с устройством для тушения лесных пожаров

29/03/2022, 15:23

Как безопасно провести сделку с недвижимостью

29/03/2022, 15:00
Популярное

Каким будет лето 2022 в Новосибирске

29/03/2022, 16:40

Минцифры РФ рекомендовало операторам мобильной связи отказаться от безлимита

29/03/2022, 14:18

Перевод платежей за газ на рубли может уничтожить производство удобрений в Германии

28/03/2022, 18:31

С 28 марта в России запускается соцсеть «Россграм»

28/03/2022, 12:49

Перенесенный из-за «омикрона» стресс может усиливать аллергические реакции

25/03/2022, 17:20

В 2021 году россияне купили около 625 тысяч шуб

24/03/2022, 10:29

Астрофотограф из Новосибирска снял поверхность Солнца в деталях

23/03/2022, 18:30
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Количество свободных складов на рынке Новосибирска в 2022 году стремится к нулю
29/03/22, 11:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Сбер стал платформой для развития молодёжного предпринимательства в рамках Центра оценки компетенций

29/03/2022, 15:46

Интернет-трафик Tele2 в новосибирском метро за год вырос на 22%

29/03/2022, 14:14

Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в экологическом субботнике «Час земли»

29/03/2022, 11:14

«Ростелеком» в 2022 году планирует обеспечить 47 малочисленных сел Новосибирской области связью 4G

29/03/2022, 11:06

ВТБ запустил функцию определителя номера для входящих звонков

28/03/2022, 18:28

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

В российские магазины электроники возвращается кредитный формат «10–10–10»

В российские магазины электроники возвращается кредитный формат «10–10–10»

Обоснованность роста цен предприниматели Новосибирска активно обсуждают в соцсетях

От областного правительства ждут конкретного экономического сценария

Доля товарооборота России с не поддержавшими санкции странами составила 46%

Зарубежные поставщики меняют условия на 100% предоплату

Финансы

В российские магазины электроники возвращается кредитный формат «10–10–10»

В российские магазины электроники возвращается кредитный формат «10–10–10»

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Банки блокируют карты граждан, осуществляющих спекулятивные закупки товаров с целью перепродажи

Меньше половины новосибирцев по-прежнему согласны на «черную» зарплату

Новая льготная ипотека — под 12% годовых

Политика

новости Новосибирска

Два директора школы заявились на мандат Александра Морозова

Организаторы несанкционированного митинга в Новосибирске выплатят полиции еще около 2,8 млн рублей

Новосибирским военным попытались предъявить счет

Сессия горсовета Новосибирска началась с «существ» и «сепаратистов»

Возбудить дело по налоговым преступлениям теперь можно только после заключения ФНС

Недвижимость

новости бизнеса

Как безопасно провести сделку с недвижимостью

Бенефициар «НСК Девелопмент» вывел из оборотов застройщика более 141 млн руб

На вторичном рынке недвижимости сокращается выбор

Жизнь на Красном: открыты продажи нового дома в одном из самых масштабных проектов известного застройщика

Дольщикам еще семи долгостроев вернут вложенные в стройку деньги

Технологии

новости Новосибирска

В Новосибирске протестировали самолет с устройством для тушения лесных пожаров

Какие барьеры мешают развитию сибирского IT-рынка?

Грозит ли России нехватка катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии

Предприятие «Газпром нефти» стало резидентом особой экономической зоны в Омске

В НГУ разработали карбидокремниевые волокна для авиации и космонавтики

Телекоммуникации

Новости Новосибирска

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

МТС ищет кадры в Новосибирске

Сразу два вебинара МТС пройдут для бизнеса Новосибирска 24 марта

Telegram впервые обогнал WhatsApp по популярности в Новосибирске

Агропром

новости Новосибирска

В сельском хозяйстве идет укрупнение игроков

Почему растут цены на яйца и мясо птицы

Аграриев просят увеличивать производство овощей

Новосибирцев приглашают на картошку

Аграрии в этом году увеличат посевные площади под сахарную свеклу

Транспорт

новости Новосибирска

Разбивать городские дороги можно будет только строителям

Росавиация продлила ограничение полетов в южные регионы России до 1 апреля

Авиакомпания S7 планирует эксплуатировать отечественные самолеты Ил-96 и Ил-86

Тарифы на проезд в четырех городах области будут устанавливать муниципалитеты

Мост через реку Ирмень капитально отремонтируют

Медицина

новости Сибири

Спрос на лекарства в округе снижается

Запускаются исследования терапии возвращения обоняния после ковида

В Новосибирской области может появится крупная производственная медплощадка

Проект детского реабилитационного центра в Новосибирске одобрила Главгосэкспертиза

Новосибирские иммунологи ориентируются на Азию и Академгородок

Авто

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Туризм

Новости туризма

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Пока на цены в санаториях Сибири повлиял только рост стоимости продуктов

С 15 марта возобновляется программа туристического кешбэка

Новосибирская область претендует на статус флагмана медицинского туризма

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Общество

Новости туризма

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Баннеры наружной рекламы предлагают использовать для антикризисной продержки предпринимателей

Разбивать городские дороги можно будет только строителям

Дольщикам еще семи долгостроев вернут вложенные в стройку деньги

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска