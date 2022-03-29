На социальной ярмарке недосчитались сахара

По итогам социальной ярмарки, состоявшейся в минувшие выходные в Новосибирске на площадке около цирка, ее участники и организаторы зафиксировали недостаток сахара.

— В ассортименте были представлены практически все виды продовольственных товаров: хлеб, молочная продукция, мясные, колбасные изделия, рыба, птица, заморозка, бакалея, ягоды, орехи, мед, — перечисляет товары начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. — Единственное, чего не было на ярмарке, это сахар. Что-то мы упустили. Со следующей ярмарки сахар будет.

Напомним, что «сахарная» тема стала одной из наиболее актуальных за последнее время. Периодически городские и региональные власти мониторят запасы продукта в торговых сетях, призывая граждан не поддаваться панике и массово не скупать сахар и гречку. Более того, по информации областного Минпромторга,. Об этом в понедельник 28 марта в рамках оперативного совещания в областном правительстве сообщил министр промышленности и торговли Андрей Гончаров.

Что касается прочего продовольственного ассортимента, то мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал ряд поручений, направленных на снижение дефицита продуктов и на более активное продвижение продукции местных товаропроизводителей. В части снижения дефицита глава города поручил не прекращать мониторинг наличия в торговых сетях и на ярмарках товаров первой необходимости.

— Ставлю задачу: мониторить продукты питания и товары первой необходимости, которые пользуются повышенным спросом, — заявил мэр. — Мониторинг должен проводиться ежедневно. Обращаю внимание на время. Считаю совершенно бессмысленным проводить контроль в первой половине дня, когда товар на полках, минимум покупателей. Для нас необходимо наличие продуктов, пользующихся спросом именно в вечернее время, когда люди заканчивают работать и посещают торговые сети.

Второе поручение мэра касается более тесного взаимодействия глав городских районов с сельскими коллегами-«побратимами».

— У каждого — подшефный район, — говорит глава города, обращаясь к руководителям районных администраций. — Вы с удовольствием ездите к ним в гости, они — к нам. Это все прекрасно, это все публичная представительская деятельность. Но вот наступило время, когда необходимо реализовать эти связи в дела. Отработайте с подшефными районами график проведения ярмарок таким образом, чтобы максимально привлечь внимание производителей. Каждая ярмарка — это дело всех районов, не только того, на чьей территории она проходит, это ярмарки не районные, а городские. К нам операторы приезжают из самых дальних уголков области, даже из соседних регионов: Томска, Алтая, Кемеровской области.

— Мы два дня общаемся с ЗАО «Ламбумиз» (Один из крупнейших российских производителей упаковки для молочной продукции. — Ред.), я собираю сведения о маленьких предприятиях в районах области, которым требуется тетрапак, — сообщает Витухин. — Если у подшефных районов есть информация о таких производствах, было бы хорошо через наши районные администрации получить дополнительную информацию, чтобы разместить на «Ламбумизе» консолидированный заказ.

По линии департамента предпринимательства такая работа уже началась. Как рассказывает Виталий Витухин, департамент собирает информацию по производителям сельхозпродукции для последующей их координации с компанией-производителем упаковок. Это стало актуально после ухода компаний с иностранным капиталом с российского рынка.

По информации мэрии Новосибирска, в ярмарке приняли участие 45 операторов, количество покупателей составило более 5 тысяч человек. Товарооборот — более 2,2 млн рублей. Всего в 2022 году в Новосибирске запланировано проведение 50 социальных ярмарок.