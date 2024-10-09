На выходных в Новосибирске на левом берегу развернется ярмарка

12 октября до 16 часов автомобилистам и общественному транспорту на левом берегу Новосибирска придётся следовать объездным маршрутам через площадь Маркса. Планируется изменить схему движения четырёх городских автобусов.

Как сообщает мэрия, ограничения вводятся в связи с проведением ярмарки возле ГУМа.

С 6 утра будет закрыт проезд по улице Сибиряков-Гвардейцев, от Покрышкина до площади Маркса. Автобус № 45 в прямом направлении от Новогодней до проспекта Карла Маркса будет ходить через улицу Покрышкина и площадь Маркса.

Также по улице Покрышкина будут ходить автобусы № 29, 43 и 60.

Экипажи общественного транспорта будут оповещать пассажиров об изменениях в схеме движения.

Ранее редакция сообщала о том, что временные ограничения вводятся на нескольких улицах Новосибирска.