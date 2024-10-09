Риэлтеры записывают в очередь на покупку и аренду складов в Новосибирске

На рынке коммерческой недвижимости Новосибирска с каждым месяцем растает активность. При этом, выделить предпочтения покупателей невозможно. Производственные, складские, офисные, торговые помещения — сейчас востребовано всё. Коммерческие квадраты активно покупают и арендуют.

Эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» по коммерческой недвижимости Алексей Малов связывает такой ажиотаж с активным импортозамещением. Для этих производств нужны складские мощности.

— Коммерческая недвижимость сейчас в топе и очень интересна инвесторам, — говорит эксперт. — Мы сейчас наблюдаем особенно повышенный спрос на складские, производственные или производственно-складские комплексы. Их реально не хватает. У нас даже есть лист ожидания на аренду складских площадей. Причем востребована как аренда, так и продажа. Как маленьких от 30 квадратов, так и огромных помещений 1000 кв.м. Особенно интересны инвесторам места под строительство складских комплексов с коммуникациями и подъездными путями.

Напомним, по итогам 2023 года Новосибирск оказался на третьем месте в России по обеспеченности складами. В 2024 году эксперты прогнозировали новые рекорды по сдаче складских объектов на фоне жёсткого дефицита площадей. К сентябрю квадрат складской недвижимости в городе подорожал почти в два раза.

Малов отметил и возросший спрос у застройщиков на покупку промзон в черте города, с дальнейшей возможностью перепрофилировать их под жилую недвижимость.

— Например, когда Жиркомбинат расселяли под жилую застройку — это было в центре города и интерес застройщиков был высокий, участок был максимально востребован и в результате получился весьма выгодным проектом, — пояснил он.

В начале 2024 года завод «ЖБИ-4» продал депутат Николай Мочалин. Покупатель ГК «Химметалл» часть территории планировала занять под жилую застройку.

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