Население начинает относиться к кредитованию с осторожностью

— Отношение к заимствованию со временем становится более осторожным. Хочется верить, что это связано с повышением финансовой грамотности населения, с отказом брать в долг в случае, если нет возможности его гасить.

Закон о самозапрете поможет избежать мошенничества в сфере кредитования, когда граждане, которые не имеют намерения заимствовать, но опасаются, что их персональными данными воспользуются, будут прибегать к подобному способу защиты. Услуга может быть использована взрослыми людьми для защиты интересов пожилых родителей, которые более подвержены риску мошенничества. Также самозапрет поможет тем, кто хочет минимизировать импульсивные покупки, совершаемые в том числе на заемные средства. Надеемся, что данный закон положительно повлияет и на качество кредитного портфеля микрофинансовых организаций — поможет снизить количество фродовых займов.

Фото предоставлено компанией МФК «Лайм-Займ»