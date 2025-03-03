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Население начинает относиться к кредитованию с осторожностью

  • 03/03/2025, 13:00

Тимофей Полетаев, генеральный директор ПКО «Интел Коллект»:

Население начинает относиться к кредитованию с осторожностью— Отношение к заимствованию со временем становится более осторожным. Хочется верить, что это связано с повышением финансовой грамотности населения, с отказом брать в долг в случае, если нет возможности его гасить.

Закон о самозапрете поможет избежать мошенничества в сфере кредитования, когда граждане, которые не имеют намерения заимствовать, но опасаются, что их персональными данными воспользуются, будут прибегать к подобному способу защиты. Услуга может быть использована взрослыми людьми для защиты интересов пожилых родителей, которые более подвержены риску мошенничества. Также самозапрет поможет тем, кто хочет минимизировать импульсивные покупки, совершаемые в том числе на заемные средства. Надеемся, что данный закон положительно повлияет и на качество кредитного портфеля микрофинансовых организаций — поможет снизить количество фродовых займов.

Фото предоставлено компанией МФК «Лайм-Займ»

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : самозапрет рынок микрофинансирования онлайн-займы взыскание банкротство


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