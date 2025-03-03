— Что касается интереса к кредитованию, в отношении займов мы не видим какого-либо снижения или «охлаждения». Ставка по микрозаймам не зависит от ключевой, поэтому спрос на продукты МФО не уменьшается вместе с ужесточением монетарной политики. Что касается макропруденциальных лимитов, то они действительно ограничивают выдачи значительной части заемщиков, но вместе с тем в МФО продолжают приходить клиенты, получившие отказ в банках на фоне существенного ужесточения риск-политики кредитных организаций. Этот факт и все более высокие ставки по банковским продуктам способствуют тому, что микрозаймы становятся для многих заемщиков альтернативой кредитам и кредитным картам.

Самозапрет же, по нашему мнению, значительного влияния на бизнес МФО не окажет. На нашем рынке скорость получения займа является важнейшим фактором, и подавляющее большинство клиентов не будут самостоятельно лишать себя доступного источника заемных средств, которые можно получить практически моментально.

Фото предоставлено компанией МФК «Займер». Автор фото: Станислав Целуйкин