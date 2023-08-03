Предприимчивый сибиряк организовал нелегальный детский лагерь в Сочи

Житель Новосибирска был задержан сотрудниками полиции в Сочи за организацию нелегального бизнеса. Мужчина создал детский лагерь на территории курортного города в арендованном доме, сообщает цифровое издание atas.info.

Выяснилось, что в частном доме предприниматель устраивал развлекательные мероприятия для детей, однако необходимых для этого разрешений у него не было.

Когда полиция обнаружила допущенные нарушения, в здании находились дети. Их впоследствии вернули родителям. На сегодняшний день лагерь прекратил свою деятельность.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное предпринимательство. В ГУ МВД по Краснодарскому краю добавили, что следствие все еще ведется.

Ранее редакция сообщала, что нарушения выявила прокуратура в детских лагерях в Бердске.