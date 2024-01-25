НЭТИ стал новым участником консорциума транспортного машиностроения

НЭТИ вступил в консорциум «Развитие Российского транспортного машиностроения».

Подписание документов прошло в рамках научно-технического совета по вопросу реализации проекта «Рельсошлифовальный поезд 2.0».

— Вхождение нашего университета в консорциум «Развитие российского транспортного машиностроения» взаимовыгодно обеим сторонам, — отметил Анатолий Батаев, ректор НГТУ НЭТИ.

Институт от сотрудничества получает выполнение профильных научно-исследовательских работ по тематикам «электротехника» и «силовая электроника». А для предприятия — это внедрение результатов разработок в выпускаемую железнодорожную технику и укрепление своих передовых позиций как производителя.

Напомним, что деятельность консорциума направлена на создание инновационного подвижного состава с использованием эксклюзивных технологических решений.

Ранее редакция сообщала о том, что на станции СКИФ выведут синхротронные лучи.