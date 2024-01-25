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НЭТИ стал новым участником консорциума транспортного машиностроения

  • 25/01/2024, 16:03
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НЭТИ стал новым участником консорциума транспортного машиностроения
Институт теперь выйдет на новый уровень по научно-исследовательской работе.

НЭТИ вступил в консорциум «Развитие Российского транспортного машиностроения».

Подписание документов прошло в рамках научно-технического совета по вопросу реализации проекта «Рельсошлифовальный поезд 2.0».

— Вхождение нашего университета в консорциум «Развитие российского транспортного машиностроения» взаимовыгодно обеим сторонам, — отметил Анатолий Батаев, ректор НГТУ НЭТИ.

Институт от сотрудничества получает выполнение профильных научно-исследовательских работ по тематикам «электротехника» и «силовая электроника». А для предприятия — это внедрение результатов разработок в выпускаемую железнодорожную технику и укрепление своих передовых позиций как производителя.

Напомним, что деятельность консорциума направлена на создание инновационного подвижного состава с использованием эксклюзивных технологических решений.

Ранее редакция сообщала о том, что на станции СКИФ выведут синхротронные лучи.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ.

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Рубрики : Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : Развитие Российского транспортного машиностроения НЭТИ


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