Инвесторы появились у «Тяжстанкогидропресса»

По «Тяжстанкогидропрессу» еще не завершилась процедуры банкротства, но там есть инвесторы. Об этом рассказал замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка на пресс-конференции.
— Инвесторы готовы после завершения процедур банкротства вдохнуть новую жизнь в предприятие, — добавил чиновник.
По его словам, пока «Тяжстанкогидропресс» исполняет старые заказы. В частности, полученный от партнеров из Индии.
— В прошлом году поставили и смонтировали один заказ в Индии. Такие же планы на этот год, — говорит Сергей Семка.
Он также сообщил, что с кредиторами предприятие рассчиталось, перед налоговой и ресурсоснабжающими организации у него также нет долгов.
— Инвестор ждет, когда закончится процедура банкротства, — резюмировал Семка.
не хватило полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.
В августе 2023 года стало известно, что 83% акций «Тяжстанкогидропресса» приобрела компания ООО «Консалтинг Плюс», которую контролирует Елена Гинзбург. Ранее ей принадлежало 62,27% предприятия. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте раскрытия информации.
Ранее среди заказчиков «Тяжстанкогидропресса» были ПАО «Северсталь», ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», АО «Муромский стрелочный завод», АО «Новосибирский стрелочный завод». Одним из заказчиков также был ЦЕРН (CERN) – Европейская организация по ядерным исследованиям, которая заказала детали для адронного коллайдера. В 2019 году экс-собственник и руководитель предприятия Николай Степакин рассказывал Infopro54 о том, что завод реализует контракт стоимостью 2 млн долларов на поставку технологического оборудования для коксохимической промышленности в Индию.
Ранее редакция сообщала о том, что депутат Новосибирской области обращался к Дмитрию Чернышенко с просьбой помочь восстановить «Тяжстанкогидропресс».
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.
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