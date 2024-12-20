Неустойку за Первомайский сквер взыскивает с подрядчика мэрия Новосибирска

Мэрия Новосибирска в лице Новосибирского МАУ «Горзеленхоз» подала иск к индивидуальному предпринимателю Заманову Аламдару Гаракиши оглы который по договору с муниципалитетом проводил масштабную реконструкцию Первомайского сквера. Согласно документу, администрация города требует неустойку в размере 5 318 647 рублей 20 копеек.

Исковое заявление принято, возбуждено производство по делу. Заседание назначено на 13 января 2025 года.

В январе 2024 года МАУ «Горзеленхоз» уже подавал иск к ИП Заманов с требованием оплатить пени за просрочку в размере 868 307 рублей. 19 июня стороны тогда подписали мировое соглашение. Исходя из содержания мирового соглашения, стороны пришли к согласию о том, что истец отказывается от пеней, штрафов и неустоек за нарушение условий договора, которые возникли до примирения сторон. Кроме того, были определены новые сроки завершения выполнения работ, их этапов с заключением, в течении двух календарных дней с даты утверждения мирового соглашения. Однако, подрядчик сорвал и эти сроки.

Благоустройство Первомайского сквера началось в мае 2023 года. Подрядчиком выступил ИП Заманов Аламдар Гаракиши оглы, заказчиком — МАУ Новосибирска «Горзеленхоз». Изначально работы планировалось завершить 15 октября того же года. Срок сдачи сквера переносился несколько раз. Последней заявленной датой готовности было 15 августа 2024 года, но и тогда сроки сорвались. В итоге о сдаче сквера было объявлено в начале сентября.

В октябре 2024 года на заседании комитета по городскому хозяйству горсовета Новосибирска сообщил заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Алексей Нефедов говорил, что несмотря на то, что работы по благоустройству Первомайского сквера завершены, город не может принять выполненные работы.

— Подрядчик не предоставляет документацию о выполненных работах, добавил чиновник. — За нарушение сроков начисляются штрафные санкции, — констатировал он.

Ранее редакция сообщала, что на создание спортплощадки и сквера на месте ДК Клары Цеткин нужно 25 млн рублей. Жители также попросили установить на площадке освещение.