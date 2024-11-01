Незаконный видеоэкран наружной рекламы демонтировали в центре Новосибирска

На центральной площади Новосибирска демонтировали незаконно установленный видеоэкран. Ранее контракцию у НОВАТа установило ООО «Рекламные технологии». Об этом сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

— ООО «Рекламные технологии» разместило свою рекламную конструкцию без действующего разрешения перед выходящими на улицу фасадами здания театра и тем самым нарушило не только Федеральный закон «О рекламе», но и Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, — рассказали в пресс-службе.

Владелец рекламной конструкции не согласился с постановлением Управления художественного облика мэрии и попытался отстоять свою позицию в суде. Но 19 июля суд отказал оператору в удовлетворении его требований. 11 октября решение Арбитражного суда Новосибирской области оставила без изменений и апелляционная инстанция. В результате, видеоэкран был демонтирован рекламным оператором.

Напомним, ранее Новосибирский арбитражный суд принял решение расторгнуть 39 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе. Истцом судебного разбирательства выступил МКУ «Городской центр наружной рекламы» (МКУ «ГЦНР»). Отвечать перед судом пришлось также ООО «Рекламные технологии». Решение по иску МКУ «Городской центр наружной рекламы» Арбитраж вынес ещё в июне 2024 года. В начале октября Седьмой арбитражный апелляционный суд поддержал городские власти.

По данным Seldon.Basis, ООО «Рекламные технологии» создано в 2002 году, УК — 1- тысяч рублей. Выручка компании в 2023 году составила почти 900 млн рублей (+72%), чистый убыток — 105 млн рублей (-52%). Ключевым собственником компании является ООО «Группа компаний «АртБизнес Лайн» — 82,6%.

Ранее редакция сообщала о том, что более 100 незаконных видеоэкранов установлены на улицах Новосибирска.