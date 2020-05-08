НГУ открывает новую магистерскую программу по политологии

Институт философии и права НГУ запускает новую магистерскую программу – «Прикладная политология». В разработке программы участвовали как специалисты-практики, так и исследователи-политологи, вовлеченные в прикладной политический анализ и реальную практику политтехнологической и управленческой работы, сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что основной акцент программы сделан на прикладное измерение политических наук. Программа готовит широко востребованных специалистов, способных сопровождать информационно-аналитический процесс принятия управленческих решений, применять методы политического анализа и современные коммуникативные технологии. Клиентами и работодателями в этом случае выступают органы государственной власти и местного самоуправления, политические партии и объединения, бизнес-структуры, аналитические центры и консалтинговые компании.

Магистерская программа включает в себя два блока дисциплин. Первый блок — базовые политологические дисциплины. Второй блок содержит те дисциплины, которые направлены на формирование компетенций, соответствующих профилю «Прикладная политология».

— Преимущества и новшества программы раскрываются в ее учебном плане. Формируя набор дисциплин, мы исходили из того, что современный политолог-прикладник должен обладать компетенциями в трех ключевых секторах. Во-первых, он должен иметь реальное представление о том, как функционируют политические институты и органы власти и какую нормативно-правовую основу эта деятельность под собой имеет. Во-вторых, он должен уметь вести экспертно-аналитическую и консультативную деятельность. Наконец, в-третьих, это навыки в области политической коммуникации, включающей как электоральный процесс, так и PR-технологии и GR-консалтинг. Важным новшеством программы является то, что значительная часть дисциплин «заточена» под современные цифровые технологии коммуникации. Это объясняется тем, что мы переживаем процесс активной коммуникативно-технологической трансформации современной политики. Такая трансформация связана с социально-политической эмансипацией постсоветских поколений, которые с «цифрой» на ты, — отметил преподаватель программы кандидат политических наук, доцент кафедры социальной философии и политологии Института философии и права НГУ Дмитрий Березняков.

Набор на магистерскую программу «Прикладная политология» начнется с нового учебного года. Набор в 2020 году – 15 человек. Все места – платные. В качестве вступительных испытаний нужно будет написать эссе и сформировать портфолио. Кроме того, будут учитываться индивидуальные достижения (наличие публикаций, выступления на конференциях и т. д.). Срок обучения – 2 года.

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