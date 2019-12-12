Остался ли кластер?

— У некоторых медицинских изделий, которые производятся в Новосибирске, отозвано регистрационное удостоверение. Я не готов рассуждать о причинах, так как не знаю их, но это иногда случается. Такая огромная страна, как Россия, должна иметь свое производство имплантов, это не вызывает сомнений. На мой взгляд, эта проблема будет разрешена. Когда — не могу сказать. Но если обратиться к мировому опыту, можно вспомнить, что известный производитель — компания «Джонсон и Джонсон» — отзывал из продажи имплант и заплатил за это 2 млрд долларов штрафа. Такое случается, к этому нужно относится спокойно и просто разобраться в причинах, — заявил на пресс-конференции в ТАСС исполняющий обязанности директора НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Андрей Корыткин.
«Эндосервис», которое работает в новосибирском Медицинском промышленном парке. А также госрегистрацию на эндопротез тазобедренного сустава «Бисер» у АО «НЭВЗ-Керамикс».
— Сегодня нет никакой паники, что их нужно срочно чем-то заменить. Мы работаем в штатном режиме. Не вижу здесь никаких проблем, — подчеркнул он.
В то же время Андрей Корыткин признал, что сегодня НИИТО, АНО «Клиника НИИТО» и Медтехнопарк работают отдельно друг от друга. Получается, что медицинский кластер, которым ранее гордился регион, фактически распался.
2017-2018 годах. Комментарий у гендиректора АО «Инновационный медико-технологический центр Медицинский технопарк» Екатерины Мамоновой получить также не удалось.
По просьбе журналистов директор НИИТО прокомментировал ситуацию с АНО «Клиника НИИТО», а также планы по возвращению здания Медтехнопарка в собственность института.
Фото автора
Популярное с сайта