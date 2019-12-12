Остался ли кластер?

Напомним, вчера ряд федеральных и региональных СМИ сообщил, что Росздравнадзор отозвал регистрацию эндопротезов тазобедренного сустава и коленного суставов у ООО «Эндосервис» , которое работает в новосибирском Медицинском промышленном парке . А также госрегистрацию на эндопротез тазобедренного сустава «Бисер» у АО «НЭВЗ-Керамикс».

— Сегодня нет никакой паники, что их нужно срочно чем-то заменить. Мы работаем в штатном режиме. Не вижу здесь никаких проблем, — подчеркнул он.

Андрей Корыткин не смог уточнить, какую долю протезы этих компаний сейчас занимают в общем объеме имплантов, которые использует при проведении операций НИИТО, но заявил, что она не очень большая.

В то же время Андрей Корыткин признал, что сегодня НИИТО, АНО «Клиника НИИТО» и Медтехнопарк работают отдельно друг от друга. Получается, что медицинский кластер, которым ранее гордился регион, фактически распался.

2017-2018

На момент публикации материала редакции не удалось уточнить, сколько имплантов местных предприятий — резидентов Медтехнопарка — поставлялось в НИИТО вгодах. Комментарий у гендиректора АО «Инновационный медико-технологический центр Медицинский технопарк» Екатерины Мамоновой получить также не удалось.

По просьбе журналистов директор НИИТО прокомментировал ситуацию с АНО «Клиника НИИТО», а также планы по возвращению здания Медтехнопарка в собственность института.

По его словам, в 2019 году НИИТО работает в рамках госзадания, которое будет выполнено на 100% (в этом году сделают более 6000 операций). В следующем году их количество может быть немного увеличено за счет проведения операций для пациентов Новосибирской области, а также других регионов в рамках выделенных квот.

Медицинский промышленный парк открылся в Новосибирске в июне 2016 года. Проект развивается в рамках государственно-частного партнерства в форме концессии. Ранее предполагалось, что продукция промпарка закроет 30% потребности российской медицины в эндопротезах и 50-60 % потребности в экзопротезах. Он стал замыкающим компонентом новосибирского медтехнопарка, в инфраструктуру которого входили центр прототипирования, инжиниринговый центр и инновационная клиника. Медтехнопарк плотно работал с НИИТО.

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