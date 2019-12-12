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Остался ли кластер?

Сегодня НИИТО, АНО «Клиника НИИТО» и Медтехнопарк работают отдельно друг от друга.
  • 12/12/2019, 20:21
Автор: Юлия Данилова
Остался ли кластер?
Росздравнадзор отозвал регистрацию у некоторых медицинских изделий, которые производят новосибирские предприятия.

— У некоторых медицинских изделий, которые производятся в Новосибирске, отозвано регистрационное удостоверение. Я не готов рассуждать о причинах, так как не знаю их, но это иногда случается. Такая огромная страна, как Россия, должна иметь свое производство имплантов, это не вызывает сомнений. На мой взгляд, эта проблема будет разрешена. Когда — не могу сказать. Но если обратиться к мировому опыту, можно вспомнить, что известный производитель — компания «Джонсон и Джонсон» — отзывал из продажи имплант и заплатил за это 2 млрд долларов штрафа. Такое случается, к этому нужно относится спокойно и просто разобраться в причинах, — заявил на пресс-конференции в ТАСС исполняющий обязанности директора НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Андрей Корыткин.

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Напомним, вчера ряд федеральных и региональных СМИ сообщил, что Росздравнадзор отозвал регистрацию эндопротезов тазобедренного сустава и коленного суставов у ООО «Эндосервис», которое работает в новосибирском Медицинском промышленном парке. А также госрегистрацию на эндопротез тазобедренного сустава «Бисер» у АО «НЭВЗ-Керамикс».

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Андрей Корыткин не смог уточнить, какую долю протезы этих компаний сейчас занимают в общем объеме имплантов, которые использует при проведении операций НИИТО, но заявил, что она не очень большая.

— Сегодня нет никакой паники, что их нужно срочно чем-то заменить. Мы работаем в штатном режиме. Не вижу здесь никаких проблем, — подчеркнул он.

В то же время Андрей Корыткин признал, что сегодня НИИТО, АНО «Клиника НИИТО» и Медтехнопарк работают отдельно друг от друга. Получается, что медицинский кластер, которым ранее гордился регион, фактически распался.

Нюансы кластерной политики

На момент публикации материала редакции не удалось уточнить, сколько имплантов местных предприятий — резидентов Медтехнопарка — поставлялось в НИИТО в 2017-2018 годах. Комментарий у гендиректора АО «Инновационный медико-технологический центр Медицинский технопарк» Екатерины Мамоновой получить также не удалось.

По просьбе журналистов директор НИИТО прокомментировал ситуацию с АНО «Клиника НИИТО», а также планы по возвращению здания Медтехнопарка в собственность института.

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— Я не считаю, что это кризис. Это проблема, в которой нужно разбираться и договариваться. Мы прорабатываем пути, чтобы решить эту ситуацию наилучшим образом для всех участников. Понимаю, что это крайне важная для региона проблема социального свойства. Мы пробуем решить ее настолько эффективно, насколько только возможно. Получаем консультативную помощь от всех участников процесса: министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, губернатора Новосибирской области Андрея Травников. Все пытаются решить ситуацию максимально безболезненно для пациентов, — говорит Корыткин.

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По его словам, в 2019 году НИИТО работает в рамках госзадания, которое будет выполнено на 100% (в этом году сделают более 6000 операций). В следующем году их количество может быть немного увеличено за счет проведения операций для пациентов Новосибирской области, а также других регионов в рамках выделенных квот.

Медицинско-промышленный парк открылся в Новосибирске

Медицинский промышленный парк открылся в Новосибирске в июне 2016 года. Проект развивается в рамках государственно-частного партнерства в форме концессии. Ранее предполагалось, что продукция промпарка закроет 30% потребности российской медицины в эндопротезах и 50-60 % потребности в экзопротезах. Он стал замыкающим компонентом новосибирского медтехнопарка, в инфраструктуру которого входили центр прототипирования, инжиниринговый центр и инновационная клиника. Медтехнопарк плотно работал с НИИТО.

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