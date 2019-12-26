В АО «РЭС» реализуют «пилотный» проект по созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии с применением инновационной технологии передачи данных

Во второй декаде декабря специалисты акционерного общества «Региональные электрические сети» завершили установку интеллектуальных приборов учета с применением инновационной технологии передачи данных. Эти работы были выполнены в рамках реализации «пилотного» проекта по цифровизации электросетевого комплекса, предусмотренного соглашением между сетевой организацией АО «РЭС» и крупнейшим в России провайдером цифровых услуг ПАО «Ростелеком», которое стороны подписали на международном форуме «ТЕХНОПРОМ-2019» в сентябре 2019 года.

Напомним, что стратегически важное двухстороннее соглашение призвано обозначить направления взаимодействия в части внедрения инновационных ИТ решений и систем связи в рамках создания интеллектуальной системы учета электрической энергии в Новосибирской области. В последние годы АО «РЭС» стабильно демонстрирует высокие темпы оснащения потребителей региона интеллектуальными приборами учета, а с учетом требований соответствующего закона, подписанного Президентом РФ в конце прошлого года, их общее количество в ближайшие годы достигнет нескольких сот тысяч.

В связи с этим особо актуальным для энергетиков стал вопрос по оптимизации порядка дистанционного сбора данных с таких приборов учета и последующей обработки полученной информации. Для решения именно этой задачи была создана совместная рабочая группа, в которую вошли специалисты АО «РЭС» и ПАО «Ростелеком».

По итогам тщательного изучения рынка производителей приборов учета и применяемых в них технологий передачи данных, а также проведения технических и экономических расчетов было принято решение о реализации «пилотного» проекта по созданию автоматизированной информационно-измерительной системы комплексного учёта энергоресурсов бытовых потребителей (АИИС КУЭ БП) на базе беспроводных технологий LoRaWaN (энергоэффективной сети дальнего радиуса действия) через информационные сети ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».

Выбранная технология LoRaWaN позволит не только точечно устанавливать счетчики электроэнергии, входящие в интеллектуальную систему учета, но и существенно сократить издержки на связь в сравнении с использованием приборов учета со встроенным GSM/GPRS модулем.

«Пилотный» проект было решено развернуть в зоне ответственности филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети». Для установки базовой станции, осуществляющей сбор информации от радиомодулей в интеллектуальных приборах учета, специалистами был выбран населенный пункт в Искитимском районе, на территории которого рельеф местности и наличие высокого уровня помех являются характерными в среднем для Новосибирской области. Такие условия позволят в должной мере определить и преимущества, и недостатки системы при опытной эксплуатации технологии и сделать выводы о работоспособности системы по всему региону.

На сегодняшний день АО «РЭС» в Искитимском районе установлено достаточное количество приборов учета для оценки возможности дальнейшего применения инновационной технологии передачи данных. Со стороны ПАО «Ростелеком» завершается установка базовой станции с выполнением пуско-наладочных работ. Таким образом, первая половина дорожной карты по реализации «пилотного» проекта практически завершена. В первой половине 2020 года предстоит провести опытную эксплуатацию созданную интеллектуальную систему учета электроэнергии.

В целом, внедрение автоматизированных интеллектуальных систем учёта электрической энергии направлено на выполнение главной задачи АО «РЭС» – обеспечение надежного электроснабжения потребителей Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой компании