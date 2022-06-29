Nissan приостановил российское производство на полгода, Diageo и Nokian Tyres уходят из страны, а США расширили санкционный список по России

Nissan приостановит производство в Петербурге до сентября, пишет Reuters со ссылкой на заявление генерального директора компании Макото Утиды. На предприятии объяснили это желанием минимизировать влияние на работу сбоев в поставках комплектующих из-за санкций против России.

Автозаводы японских компаний Nissan и Toyota в Петербурге ушли в простой в марте в связи с перебоями поставок комплектующих.

Ранее сообщалось, что простой может продлиться до марта 2023 года.

На фоне остановки автозаводов и прекращения поставок в Россию автомобилей иностранного производства страна вошла в список рынков с самыми дорогими машинами.

Британская компания Diageo, производящая алкогольные напитки под такими брендами, как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan, уйдет из России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании.

Процесс постепенного сокращения коммерческой деятельности займет около полугода, уточнил представитель Diageo.

— После прекращения экспорта и продажи готовой продукции нашим клиентам в России в марте мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране, — пояснил он.

О приостановке поставок в Россию Diageo объявила 3 марта, вскоре после начала военной операции Москвы на Украине. Решение тогда объяснялось проблемами с логистикой.

Также финский производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres с крупнейшим производственным активом в российском Всеволожске Ленинградской области принял решение покинуть российский рынок, следует из сообщения компании.

— Совет директоров Nokian Tyres сегодня принял решение о контролируемом уходе с российского рынка, — говорится в сообщении. —В связи с конфликтом на Украине и последующим ужесточением санкций против РФ продолжение деятельности Nokian Tyres plc в России нецелесообразно.

Подготовка к выходу начнется немедленно, и компания оценит различные варианты. Процесс будет осуществляться с учетом интересов местных сотрудников и законодательства, подчеркнули в компании.

Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В 2021 году около 80% шин для легковых автомобилей компании производилось в России, а бизнес-направление «Россия и Азия» составляло около 20% от чистых продаж Nokian Tyres.

Nokian Tyres — крупный производитель шин для сложных климатических условий. Компания занимается разработкой и производством легковых шин, шин для коммерческого и грузового транспорта, а также индустриальных шин для тяжелой техники. Выпуск шин на собственных заводах ведётся в городах Нокиа в Финляндии (6 миллионов шин в год), российском Всеволожске Ленинградской области (14 миллионов шин в год) и запущенном в октябре 2019 года заводе в американском Дейтоне. Также компания размещает заказы на производство шин под своим брендом на сторонних предприятиях.

В 2021 году чистый объем продаж компании составил 1,7 миллиарда евро, в компании работает около 4,9 тысячи человек. Акции Nokian Tyres котируются на бирже Nasdaq Helsinki.

США внесли в санкционные списки более 50 россиян и 110 организаций, соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте американского Минфина.

По информации агентства, под рестрикции Вашингтона попал бывший министр обороны России Анатолий Сердюков с супругой и детьми, а также журналистка и телеведущая Тина Канделаки. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Также санкции коснулись ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина», Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), Камаза, ГЛИЦ Минобороны РФ имени Чкалова и других.

Американские власти вводят рестрикции против дочерних структур Ростеха, а также связанных с госкорпорацией компаний и предприятий. В американский черный список включен целый ряд структур, которые, как они полагают, связаны с проведением СВО. В их числе компания РСБ Групп, которую власти США называют «частной военной компанией», Союз добровольцев Донбасса, а также 16 представителей ее руководства. Сообщается также о санкциях против нескольких человек из руководства ЛНР и ДНР.

Соединенные Штаты ввели запрет на импорт золота из России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Министерства финансов США, передает ТАСС.

— Импорт в Соединенные Штаты золота из Российской Федерации запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или лицензией, или иным разрешением бюро по контролю за иностранными активами, — говорится в документе.

В Минфине США указали, что запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу этого распоряжения. Распоряжение вступает в силу в момент публикации.

В разъяснениях министерства финансов США отмечается, что запрет касается, в том числе, всех связанных с золотом операций с участием Центробанка РФ, Фонда национального благосостояния и российского Минфина.