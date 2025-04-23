Конкурс на завершение парка Каменка в Новосибирске планируют объявить в мае

Основная задача 2025 года в рамках программы благоустройства — завершение работ в парке Каменка в соответствии с утвержденной прокуратурой дорожной картой. Заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Алексей Нефедов отметил, что сейчас на объекте выполнено 70% работ, 44% фактически оплачены. По остальным идут суды.

— Согласно новым техническим условиям, необходимо выполнить работы по строительству ливневой канализации и подключению сетей водоснабжения. Запланированы работы по созданию инженерных сетей, дорожно-тропиночной сети, наружной отделке «Визит-центра», — перечисляет чиновник.

Он подчеркнул, что проект завершения парка Каменка готов. В конце апреля-начале мая его планируется передать на проверку в управление контрольно-ревизионной работы мэрии. Следующим шагом будет объявление торгов и поиск подрядчика.

Как ранее представители мэрии отмечали, выйти на объект подрядчик должен в июне, когда подсохнет территория. Завершение работ пока намечено на ноябрь 2025 года.

Напомним, контракт на создание парка Каменка был заключен в конце 2021 года с ООО ПСК «Развитие». Завершить работу компания должна была в октябре 2023 года. В конце 2023 года стало известно, что стоимость первого этапа благоустройства парка выросла на 30% (с 299 млн рублей до 384,538 млн рублей). С подрядчиком было заключено допсоглашение, а сроки сдачи объекта перенесены на лето 2024 года. Однако компания отстала от графика и в ноябре 2024 года мэрия расторгла с ней договор.

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