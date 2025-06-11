Номинация «АгроПРО»: конкурс журналистов освещает достижения АПК Сибири

Сельское хозяйство – одна из наиболее прогрессирующих сфер национальной экономики, играющая решающую роль в обеспечении независимости государства. Активно разрабатываемые и систематически внедряемые правительством механизмы поддержки, направленные на развитие агропромышленного комплекса России, способствуют росту агробизнеса, увеличению объемов производства и активному продвижению на международные рынки.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул:

— За последние десять лет объем производства сельскохозяйственной продукции в стране увеличился более чем на треть. В пищевой промышленности наблюдается рост свыше 40 процентов. Урожай зерновых культур стабильно превышает 100 миллионов тонн в год. Это хороший результат, демонстрирующий стабильность и устойчивость агропромышленного сектора. Отечественные аграрии уверенно обеспечивают внутренний рынок основными продуктами питания, а качество российской продукции обеспечивает ей высокий спрос как внутри страны, так и за рубежом, что подтверждается лидирующими позициями России на мировом рынке продовольствия.

На совещании, посвященном подготовке аграрного сектора Сибири к посевной, которое состоялось 22 апреля 2025 года, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев акцентировал внимание на необходимости решения двух ключевых задач, поставленных главой государства: к 2030 году увеличить производство сельскохозяйственной продукции на четверть и нарастить экспорт в полтора раза по сравнению с показателями 2021 года.

— Успешное выполнение этих задач – залог продовольственной безопасности нашей страны, экономического развития и укрепления связей с дружественными государствами, – заявил Серышев, выразив уверенность в значительном вкладе агропромышленного комплекса Сибири в достижение поставленных целей.

В рамках межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» учреждена специальная номинация «АгроПРО», в которой журналисты могут представить свои работы, посвященные достижениям АПК Сибири. К участию принимаются материалы о деятельности крупных сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств, мерах поддержки малого агробизнеса, а также о внедрении современных технологий в производство и переработку сельскохозяйственной продукции. Особое внимание уделяется сюжетам о внедрении цифровых сервисов для повышения эффективности сельхозпроизводства.

В юбилейном сезоне конкурса принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. С подробной информацией об условиях участия и списком номинаций можно ознакомиться на сайте проекта sibirpro.ru.