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Логистика и стройка — ключевые факторы падения объемов производства в Сибири

  • 11/06/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
Логистика и стройка — ключевые факторы падения объемов производства в Сибири
До смежных отраслей докатывается стагнация в строительном секторе

Угольная отрасль пока в пессимизме

В марте из-за сокращения отгрузки угля на экспорт и внутренний рынок угледобыча в Сибири вернулась к отрицательной динамике, снизив выпуск на 3,3% в годовом выражении после трех месяцев роста. Об этом говорится в комментариях аналитиков Сибирского ГУ ЦБ в докладе о развитии региональной экономике.

— Из-за падения мировых угольных цен, укрепления рубля и увеличения себестоимости экспортные поставки из Сибири по ряду направлений стали невыгодными. Кузбасс снизил экспорт угля на 2% к марту 2024 года. Поставки на внутренний рынок сократились почти на 15% в годовом выражении, в основном из-за снижения потребления со стороны российских металлургов. В результате мартовская добыча в Кузбассе просела на 5,5% г/г после роста на 2,2% в январе – феврале, — отметили в Сибирском ГУ ЦБ.

По информации угольного бизнеса, в апреле тренд на снижение поставок угля из Сибири, а следовательно, на уменьшение его добычи продолжился. Отдельные крупные экспортеры сообщали о планах приостановить экспорт, переориентировав часть поставок на внутренний рынок. По оперативным данным, из-за сокращения экспорта апрельская добыча в Кузбассе снизилась на 6% к апрелю 2024 года. Для поддержки угольной отрасли в начале мая президент Российской Федерации одобрил предложенные правительством меры: предоставление скидки на экспорт угля по железной дороге в западном и южном направлениях, возобновление действия понижающих коэффициентов для энергоугля и другие.

По данным Новосибирскстата, по итогам четырех месяцев 2025 года в Новосибирской области в добыче полезных ископаемых зафиксировано увеличение объемов производства на 2,8%. В мае стало известно, что из Новосибирской области возобновился вывоз антрацита. Напомним, предприятия, добывающие антрацит, много лет входят в число крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.

В металлургии производство сокращается

В первом квартале 2025 года производство цветных металлов в Сибири снизилось на

3% к аналогичному периоду 2024-го. Отрицательная динамика определялась сохранением прямого санкционного давления, сложностями с экспортной логистикой,

состоянием конъюнктуры — мировые цены на ключевые промышленные металлы снижаются, а внутренний спрос замедляется. В результате выпуск меди, никеля и палладия снизился, алюминия и платины — незначительно вырос.

— Пока сибирские металлурги придерживаются планов по сокращению производства основных промышленных металлов в 2025 году, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.

Между тем, по данным Новосибирскстата, в обрабатывающих производствах в регионе самый значительный рост наблюдался именно в металлургии (+36,4%). При том что рост цен в сегменте за первый квартал составил 1,9%.

По химпрому ударила доставка

В химической промышленности Сибири выпуск продукции за первый квартал снизился на 3,5% по сравнению с первым кварталом 2024-го. Как пояснили в Сибирском ГУ ЦБ, участники рынка связывают эту динамику не только с санкциями, но и с осложнившейся железнодорожной логистикой. Это касается как поставок готовой продукции, так и сырья и комплектующих, необходимых в производстве. Многие сырьевые компоненты поступают с большой задержкой, тормозя производственный цикл. Один из производителей в ходе опроса ЦБ заявил, что не сможет выполнить производственный план 2025 года в полном объеме.

Еще один участник рынка связывает сокращение производства с уменьшением объема заказов из-за начавшейся стагнации в строительном секторе. Напомним, по итогам первого квартала 2025 года на остатках в строящихся объектах у застройщиков Новосибирска находились 27 552 лота или более 1 млн 403 тысяч квадратных метров. При этом в продажу девелоперы предлагали около 836 тысяч квадратных метров или около 16 тысяч лотов.

— При текущем объеме остатков городу потребуются три года для реализации всего объема жилья в строящихся проектах. Рынок Новосибирска насыщен и находится на грани затоваривания, — заявляли эксперты сервиса «Объектив.РФ».

О снижении спроса на продукцию со стороны застройщиков сообщили и в компании по производству лакокрасочных материалов.

— Крупный сибирский производитель минеральных удобрений отметил, что из-за снижения доходов аграриев (низких цен на зерно и качества урожая) спрос на продукт остается сдержанным. При этом компания открыла шесть новых направлений экспорта удобрений, — пояснили в Сибирском ГУ ЦБ.

Напомним, председатель Совета АККОН, глава ИП Сальников А.И. Алексей Сальников рассказывал корреспонденту Infopro54, что ключевая проблема невыполнения планов по закупке удобрений — отсутствие оборотных средств у аграриев.

В то же время в первом квартале 2025-го сибирское производство синтетического каучука возросло на 8% к прошлому году за счет увеличения спроса со стороны российских производителей резинотехнических изделий. Экспортные поставки стабильны, а основным экспортным рынком для предприятий отрасли остается Азия.

В феврале 2025 года заместитель начальника Сибирского таможенного управления, начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов сообщал, что в 2024 году предприниматели Новосибирской области начали экспортировать за границу каучук. Этот товар заинтересовал покупателей из Китая. Синтетический каучук в КНР также поставляют предприятия из Омска.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы ужали расходы на непродовольственные товары. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Экономика Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : производство логистика Банк России


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