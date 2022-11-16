Спрос на iPhone резко снизился, чем спровоцировал падение цен на мобильные устройства от Apple

Россияне стали гораздо реже приобретать iPhone, это привело к снижению цен на мобильные устройства от Apple, рассказал РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Есть официальные поставки, есть серый рынок. Серый рынок отличается на 30% — там устройства дешевле. Но вообще ажиотажа нет, люди потихоньку пересаживаются на Android, — сообщил эксперт.

Отмечается, что на этапе предзаказа цены на iPhone 13 Pro в прошлом году начинались от 100 тыс руб., а на iPhone 13 Pro Max — от 109 999 руб. В настоящее время минимальная цена у ритейлера на iPhone 13 Pro — 86 499 руб., а на iPhone 13 Pro Max — 95 тыс. руб.

Кроме того, стоимость смартфонов более раннего поколения Apple тоже снижается.

При этом на отечественных маркетплейсах можно встретить предложения приобрести данные модели телефона и по более низким ценам. На онлайн-площадках цены на iPhone 12 начинаются от 49 990 рублей, а на iPhone 13 — от 61 990 рублей.

Ранее редакция сообщала, что Apple обнародовала список новых моделей iPhone 14, работающих с сетями операторов разных стран.