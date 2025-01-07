Новосибирская область заняла десятое место по покупке гирлянд перед Новым годом

Новосибирская область вошла в Топ-10 регионов, жители которых чаще всего заказывали новогодние гирлянды на Wildberries. К таким данным пришли аналитики компании РВБ (Объединённая компания Wildberries & Russ).

Кроме столицы Сибири больше всего гирлянд купили в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Ростовской области, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Нижегородской области, Красноярском крае и Свердловской области.

Эксперты отметили, что в декабре 2024 года общий спрос на гирлянды оказался на 35% больше, чем годом ранее.

— Общая длина этих украшений, купленных на Wildberries в декабре 2024 года, составила порядка 140 000 километров. Если вытянуть их друг за другом, можно 3,5 раза обмотать Землю по экватору, — констатировали эксперты.

Самые длинные гирлянды на душу населения среди сибирских регионов покупали жители Республики Тыва и Республики Хакасия.

Средняя стоимость новогоднего украшения перед Новым годом выросла почти на 10%.

Напомним, Новосибирская область также вошла в лидеры по количеству приобретенных елок за прошедший 2024 год. Регион занял девятую строку рейтинга.

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