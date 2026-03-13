Поиск здесь...
Стало известно, за какой одеждой охотятся зумеры Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Среди весенних трендов сибиряки выбирают минимализм

Жители Новосибирска тратят около 22 000 рублей в год на покупку современной одежды. Более половины горожан (52%) следят за модными тенденциями, а 18% делают это активно.

Сибиряки узнают о модных тенденциях из разных источников. Треть респондентов (37%) обращают внимание на ассортимент в магазинах, замечая повторяющиеся цвета и фасоны. Еще 36% черпают вдохновение, наблюдая за прохожими на улицах.

— На тренды чаще всего ориентируются женщины и молодежь 18–24 лет. Узнают о модных тенденциях они в основном через блогеров и инфлюенсеров, также 14% из них смотрят показы брендов. При этом среди мужчин интерес к трендам проявляет тоже немалая доля — 43%. Они, в свою очередь, чаще считывают тренды по прохожим (40%) и передачам на телевидении (32%), — комментирует Никита Захаров, руководитель по развитию бизнеса Fashion Lifestyle в Авито, изданию OM1 Новосибирск.

Среди весенних трендов больше всего респондентам нравятся минимализм и базовые вещи (42%). Этот стиль чаще выбирают женщины. На втором месте — спортивный стиль (38%), который предпочитают мужчины. Замыкает тройку лидеров классика и строгие силуэты (36%). А самый популярный тренд среди молодежи — оверсайз: этой весной его выберет каждый второй (46%).

Влияние трендов заметно в покупках новосибирцев: 65% выбирают повседневную одежду (футболки, джинсы, свитеры), 51% — модную обувь, 39% — верхнюю одежду (куртки, пальто, пуховики), 26% — платья или костюмы, 20% — актуальные аксессуары, особенно молодёжь 18–24 лет (33%).

Актуальную одежду молодежь покупает в торговых центрах (55%), онлайн (44%), офлайн-магазинах (38%) и через их сайты/приложения (17%). 9% предпочитают ресейл, особенно зумеры (29%).

Ранее редакция сообщала о том, что какие фильмы зумеры считают новогодними.

Фото Infopro54

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Новосибирский кинокритик рассказал, какие фильмы зумеры считают новогодними

Автор: Мария Гарифуллина

Начались длинные новогодние каникулы. Их практическим обязательным атрибутом является просмотр определенного набора фильмов. Телеканалы в первые дни января показывают стандартный, и многими россиянами любимый набор, включающий «Иронию судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию» и еще целый ряд советских фильмов. Это новогоднее кино собирает у экранов людей, родившихся в СССР. А вот люди молодые — те, кого называют зумеры, — к советской новогодней киноклассике равнодушны.

Поколение Z, или зумеры, — это люди, родившиеся в период примерно с середины 1990-х до начала 2010-х. Infopro54 провел небольшой опрос среди зумеров на тему новогодних фильмов и выяснил два принципиальных момента. Во-первых, никто из них телевизор не смотрит — им кино показывает интернет, онлайн-кинотеатры. Во-вторых, у каждого из них свой список новогодних фильмов и сериалов. Так, среди опрошенных молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет совпадений оказалось немного, и стройный «зумерский» новогодний список составить сложно. В числе названных фильмов чаще всего встречается серия фильмов о Гарри Поттере, иногда упоминаются фильмы «Один дома» и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», сериал «Игра престолов», «Ёлки». Многие зумеры также говорили, что на новогодних каникулах обязательно пересматривают любимое аниме (японские мультфильмы), при этом в названиях совпадений практически не было.

Читать полностью

Тренд, переходящий в помешательство: психолог из Новосибирска оценила повальное подведение личных итогов в соцсетях

Автор: Мария Гарифуллина

В декабре 2025 года пользователи соцсетей стали массово публиковать личные итоги года. Как правило, это количественные показатели: сколько пройдено километров, сколько прочитано книг и новостей, сколько прослушано песен и т.д. Возможность все это просчитать и измерить предоставляют цифровые сервисы, которыми люди пользуются. Но простота такого подведения итогов не дает ответа на вопрос, кому и зачем они нужны. Infopro54 поговорил об этом с психологом.

Предновогоднее подведение итогов — это, конечно, старый жанр. И никто не спорит с тем, что годовые отчеты — вещь хоть и хлопотная, но нужная. Потому что на основе этих финальных цифр строятся расчеты и прогнозы на предстоящий период для компаний, организаций, населенных пунктов, страны. Когда же речь идет о личных итогах, то здесь возникает совсем другая картина. Скажем, пользователь узнает, что за год он прослушал 2113 музыкальных треков, а еще приложение сообщает ему, что чаще всего он слушает альтернативный рок. Для самого человека здесь нет ничего нового и неожиданного. Но он публикует это у себя на странице, собирает (или не собирает) лайки. Зачем вся эта история владельцам цифровых сервисов, понятно — маркетинг, привлечение внимания. А вот с интересом самого человека все сложнее.

Читать полностью

«Не ругайте зумеров»: проблема «поколения нулевых» в Новосибирске излишне раздута

Автор: Дмитрий Овчинников

Не так давно прочитал на портале Infopro54 статью о развернувшейся в рамках Сибирской юридической недели дискуссии на тему роли молодёжи (пресловутых зумеров)  на рынке труда и того, как зумеры влияют на корпоративную культуру в организациях. Возникло желание высказать несколько собственных мыслей по этому поводу, а также на более широкую тему аксиологического, или ценностного антагонизма различных поколений.

Вообще говоря, конфликт «отцов» и «детей» — тема отнюдь не новая, и зародилась она задолго даже до знаменитого романа Тургенева. По некоторым сведениям, уже в древних письменных источниках можно встретить жалобы представителей старших поколений на непутёвую молодёжь, от которой, дескать, ничего хорошего ждать не приходится. Поэтому и к сетованиям нынешних «отцов» стоит, на мой взгляд, относиться с осторожностью, но, вместе с тем, нельзя отрицать того, что проблема действительно существует, и, более того, возможно, сегодня она стоит более остро, чем когда-либо ранее.

Читать полностью

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности, зумеры создают риски для будущих поколений

Автор: Юлия Данилова

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын проанализировал, как привычка арендовать машины, квартиры сказывается на экономике и какие риски это может принести в перспективе, когда поколение зумеров соберется на пенсию.

— Дмитрий Валерьевич, сейчас в обществе, особенно среди молодежи, активно продвигается идея, что не нужно покупать дом, машины, дорогие предметы быта... Достаточно взять их в аренду при необходимости. Такой тренд эксперты называют шеринговой или арендной экономикой? Как вы его оцениваете?

Читать полностью

В Новосибирске растет спрос на протеиновое питание, диетологи видят в этом риски

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске фиксируется рост продаж продуктов с повышенным содержанием протеина. Речь идет о батончиках, молочных продуктах, различных смесях для коктейлей с «добавленной ценностью».

Если еще несколько лет назад данная продукция реализовывалась преимущественно в магазинах спортивного питания, то сейчас «протеиновые» полки есть даже в небольших магазинах формата «у дома». Согласно аналитическим данным компании «Нильсен Дэйта Фэктори» (есть в распоряжение редакции), за первое полугодие 2025 года продажи обогащенных протеином молочных товаров в России выросли более чем на 130% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: в традиционных молочных категориях без белковых добавок рост составил лишь 17,7%. Подобная динамика наблюдается и в категории «кондитерские изделия».

Читать полностью

«Не приехала на работу, потому что не работал навигатор»: в Новосибирске обсудили особенности работы с зумерами

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в рамках Сибирской юридической недели состоялась экспертная сессия «Проблемы поколений в команде. Как зуммеры меняют корпоративную культуру». Участники дискуссии обсудили, как представители поколения Z трансформируют привычные подходы к управлению, и какие вызовы стоят перед современными работодателями. Запись есть в распоряжении Infopro54.

Теория поколений, разработанная американскими учеными Нилом Хоувом и Уильямом Штраусом, рассматривает ценности разных возрастных когорт, сформированные в определенный исторический период. Зумерами или поколением Z принято называть людей, родившихся примерно между 1997 и 2012 годами. Это первое по-настоящему цифровое поколение, для которого характерны высокая технологическая грамотность, ориентация на быстрое достижение результатов, ценность баланса между работой и личной жизнью. Исследования в Новосибирске подтверждают эти тренды: молодые специалисты предпочитают гибкий график (42%) или полностью удалённую работу (27%), обращают особое внимание на стабильность компании, атмосферу в коллективе, не терпят «токсичных» руководителей.

Читать полностью
