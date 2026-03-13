Стало известно, за какой одеждой охотятся зумеры Новосибирска

Жители Новосибирска тратят около 22 000 рублей в год на покупку современной одежды. Более половины горожан (52%) следят за модными тенденциями, а 18% делают это активно.

Сибиряки узнают о модных тенденциях из разных источников. Треть респондентов (37%) обращают внимание на ассортимент в магазинах, замечая повторяющиеся цвета и фасоны. Еще 36% черпают вдохновение, наблюдая за прохожими на улицах.

— На тренды чаще всего ориентируются женщины и молодежь 18–24 лет. Узнают о модных тенденциях они в основном через блогеров и инфлюенсеров, также 14% из них смотрят показы брендов. При этом среди мужчин интерес к трендам проявляет тоже немалая доля — 43%. Они, в свою очередь, чаще считывают тренды по прохожим (40%) и передачам на телевидении (32%), — комментирует Никита Захаров, руководитель по развитию бизнеса Fashion Lifestyle в Авито, изданию OM1 Новосибирск.

Среди весенних трендов больше всего респондентам нравятся минимализм и базовые вещи (42%). Этот стиль чаще выбирают женщины. На втором месте — спортивный стиль (38%), который предпочитают мужчины. Замыкает тройку лидеров классика и строгие силуэты (36%). А самый популярный тренд среди молодежи — оверсайз: этой весной его выберет каждый второй (46%).

Влияние трендов заметно в покупках новосибирцев: 65% выбирают повседневную одежду (футболки, джинсы, свитеры), 51% — модную обувь, 39% — верхнюю одежду (куртки, пальто, пуховики), 26% — платья или костюмы, 20% — актуальные аксессуары, особенно молодёжь 18–24 лет (33%).

Актуальную одежду молодежь покупает в торговых центрах (55%), онлайн (44%), офлайн-магазинах (38%) и через их сайты/приложения (17%). 9% предпочитают ресейл, особенно зумеры (29%).

