Samsung приостановила поставки в Россию

Предприятия Samsung на территории России пока не сообщали о перебоях в производстве, однако они могут появиться, если проблемы с логистикой затянутся.

Приостановка поставок продукции южнокорейской компании Samsung в Россию связана с логистическими трудностями, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на компанию.

— Отгрузка приостановлена, мы не можем экспортировать в Россию. В настоящий момент прорабатываются меры по реагированию на ситуацию, — приводится заявление компании. Ранее в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что компания Samsung, выпускающая, в частности, смартфоны и чипы, приостановила поставки всей своей продукции в Россию. Агентство в качестве причины назвало «геополитическую обстановку в мире». Кроме того, в пятницу авиакомпания Korean Air сообщила о приостановке грузоперевозок в Москву на две недели.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.