Питерская компания хочет выкупить долги «Экологии-Новосибирск»

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление о замене правопреемника в деле о банкротстве ООО «Экология-Новосибирск» (Входила в группу «ВИС». — Ред.). Вместо ООО «ЛаТранс» кредитором бывшего регоператора Новосибирской области хочет стать компания ООО «АБС-Питер» из Санкт-Петербурга. Речь идет о долге в 113,5 млн рублей и 21,9 млн рублей пени.

С соответствующим заявлением «АБС-Питер» обратилась в суд 15 января 2025 года. Документ принят к рассмотрению.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «АБС-Питер» создано в 2017 году. Компания является коллекторским агентством. Директор и учредитель — Геннадий Ярошенко. Уставный капитал 10 тысяч рублей, чистый убыток за 2023 год 145 тысяч рублей.

На данный момент компания участвует в судах в трех делах, связанных с банкротством ООО «Экология — Новосибирск». Речь идет об иске налоговой к ООО «Эконтранс-Н» на 16,1 млн рублей, иске о самобанкротстве ООО «Экология Новосибирск» на 1,8 млрд рублей и иске ООО «Эколайф» к ООО «Эко-Лайн» на 5,1 млн рублей. В трех делах компания входит в список заинтересованных лиц

Кроме того, в списке дел гражданский иск ООО «Комхоз» к ООО «Эконтранс-Н» почти на 2,2 млн рублей. В феврале 2024 года «АБС-Питер» также обратился в суд с заявлением о замене кредитора. В августе оно было удовлетворено.

Напомним дело о банкротстве «Экологии-Новосибирск» было возбуждено в декабре 2021 года. В январе 2023 Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел предложение ООО «Эволюция Управление Активами» (Москва) о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов должника — ООО «Экология-Новосибирск», и удовлетворил его. Однако позже московская компания отказалась от этих планов.

В марте 2023 регоператор был признан банкротом, в отношении него возбуждена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Владислав Баряев.

Судя по документам, которые Баряев предоставил суду в конце 2024 года, в процедуре конкурсного в производства агентам была передана в работу дебиторская задолженность физических лиц на общую сумму 1,03 млрд рублей — 246 555 лицевых счетов. По состоянию на 30 ноября 2024 года в результате работы агентов в конкурсную массу поступило 112,1 млн рублей.

В ноябре 2024 арбитражный суд Новосибирской области включил в реестр требований кредиторов бывшего регоператора ООО «Экология- Новосибирск» требования компании ООО «ЭкоТранс-Н», связанной с ГК «ВИС». Судя по материалам суда, речь идет о сумме 76,5 млн рублей. Суд признал требования компании обоснованными.

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