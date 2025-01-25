Подрядчика для проектирования дороги в новом микрорайоне ищут в Новосибирске

Оператор проекта комплексного развития территории «Устье реки Иня» — АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» — объявил торги по выбору подрядчика для разработки предпроектной документации (инвестпроекта) для строительства автомобильной дороги на территории комплексного развития по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска и прилегающих к ней территориях. Стартовая цена контракта составляет 17 млн рублей.

Судя по документам закупки, речь идет о проектировании дороги на двух участках общей протяженностью 10,1 км: от ул. Большевистской до микрорайона «Заречный» и от ул. Большевистской, вдоль ул. Корчагина, под Бугринским мостом вдоль карьера «Борок» до ТЦ «Метро кэш энд кэрри». Источник финансирования — внебюджетные деньги. При разработке проекта подрядчик должен отразить мероприятия по отведению поверхностных стоков с территории улично-дорожной сети. Срок выполнения работ — 140 календарных дней с момента заключения контракта.

Срок строительства самого объекта — 2025 — 2028 годы.

Напомним, «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» представило проект нового микрорайона, которые появится в устье реки Иня в мае 2024 года. Речь идет о территории площадью 100 га. В рамках проекта комплексного развития территории до 2035 года на площадке планируется построить около 700 тысяч квадратных метров жилья. В гендиректор АРЖС Ашот Рафаелян (На базовом фото. — Ред.) подчеркивали, что параллельно с жилищным строительством в микрорайоне будут возводиться социальные объекты. Здесь появится две школы на 2950 мест, три детских сада на 900 мест и поликлиника, а также будет создана транспортная и инженерная инфраструктура.

В рамках работы над проектом планируется выполнить комплекс мероприятий по укреплению берегов рек Оби и Ини, а также построить два моста через Иню и проложить автомобильную дорогу с выходом на развязку около гипермаркета Metro Cash&Carry у Бердского шоссе. Согласно проекту комплексного развития территории, еще одна дорога из нового микрорайона с выездом на ул. Большевистскую в районе ЖК «Европейский берег» появится под Бугринским мостом. Рассматривается возможность организации остановочной платформы пригородных поездов.

Интересно, что реализовать проект планируется за счет продажи прав на землю, подлежащую застройке, без привлечения бюджетных средств. В инфраструктуру нового микрорайона АРЖС планирует вложить 15 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что участки в «Устье реки Иня» планируют выставлять на торги в первом квартале 2025 года.