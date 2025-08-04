Новосибирец получил срок за нелегальное производство рыбных консервов

Новосибирский районный суд вынес приговор местному жителю, который производил рыбные консервы без нанесения на этикетки информации, предусмотренной законодательством РФ. Как отмечается в материалах суда, за 11 месяцев 2022 года предприниматель заработал на такой продукции 91 млн рублей.
Бизнесмен получил 2 года условно с испытательным сроком 3 года. Он также должен будет заплатить штраф 500 тысяч рублей. Кроме того, суд конфисковал в доход государства полученные в результате преступной деятельности средства – более 91 млн рублей.
Решением суда новосибирцу 2,5 года запрещено заниматься производством, хранением и реализацией пищевой продукции.
Напомним, магазины Новосибирска начали убирать дорогие консервы в «противоугонные» боксы, чтобы предотвратить их кражу.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске нашли 100 тысяч литров контрафактного алкоголя. Продукция хранилась на складе на Северном объезде.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
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