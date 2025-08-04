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Новосибирский производитель бытовой химии вышел на рынок Киргизии

  • 04/08/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирский производитель бытовой химии вышел на рынок Киргизии
В феврале в компании сменились собственники

Новосибирская компания ООО «Чистая Планета» заключила контракт с крупным дистрибьютером из Кыргызстана, начав освоение нового рынка. Об этом сообщил финансовый консультант эмитента — ООО «Юнисервис Капитал».

— Компания уже провела первые отгрузки практически всего ассортимента. Цель дебютной поставки — исследовать спрос. Летом эмитент получит обратную связь по каждой из позиций, определив наиболее востребованный ассортимент, — уточнили представители консультанта.

Напомним, в октябре 2023 года «Чистая планета», ключевым собственником которой был бывший силовик, разместила на бирже дебютный выпуск облигаций в размере 100 млн рублей. Весь объем — 100 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день, всего состоялось 1 037 сделок. В ноябре 2024 года компания сообщила, что уход потребителей на маркетплейсы лишил ее части выручки, и отказалась от кредитного рейтинга, отметив, что не может его поддерживать. В декабре эмитенту удалось избежать фактического дефолта и рассчитаться с инвесторами.

В феврале 2025 в компании сменились собственники.

Предварительно по итогам второго квартала 2025 года ООО «Чистая Планета» нарастило объём продаж продукции на 17% относительно первого квартала. Объёмы реализации за первый квартал 2025 года были меньше аналогичного периода прошлого года на 50%. По итогам второго квартала разрыв сократился до 30%.

В целом по итогам 2025 года компания планирует удвоить выручку, по сравнению с 2024 годом — до 500 млн рублей.

На начало 2025 года франчайзинговая сеть бренда состояла из 373 точек, работала в 8 федеральных округах России. Компания также была представлена на рынках Казахстана и Узбекистана.

По данным Сибирского таможенного управления, список экспортных товаров из Сибири, которые интересны зарубежным покупателям, расширяется. В целом из региона в 2024 году товары экспортировались в 90 стран мира.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский бизнес зовут открывать совместные производства в Узбекистане. Компании ждут в свободных экономических зонах республики. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Бизнес Промышленность ВЭД

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск Киргизия

Теги : экспорт бытовая химия


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