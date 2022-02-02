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Новосибирск «пробивает» строительство еще шести новых школ

  • 02/02/2022, 19:12
Автор:
новости Новосибирска
В дополнение к тем, что уже запланированы в рамках концессионного соглашения.

В Новосибирске, помимо уже запланированных первой очередью в рамках соответствующей федеральной программы шести среднеобразовательных учреждений,  второй очередью будут построены еще две школы: на улице Забалуева (Ленинский район) и новое здание лицея №185.

В третью очередь вошли еще шесть общеобразовательных учреждений: на улице Степной (Ленинский), Лебедевского (Заельцовский), Кубовой (Заельцовский), Твардовского (Первомайский), Петухова (Кировский) и Авиастроителей (Дзержинский). Соответствующая заявка от мэрии в настоящее время находится на рассмотрении у губернатора Новосибирской области, и в случае ее удовлетворения муниципалитет приступит к работе по выносу с территорий будущего строительства транзитных сетей. На эти цели в городском бюджете уже заложено соответствующее финансирование в размере 72 млн рублей. Об этом в ходе заседания постоянной комиссии горсовета по социальной политике доложил «строительный» вице-мэр Алексей Кондратьев. По словам чиновника, общая вместимость школ третьей очереди составит 4,9 тысячи человекомест.

— Это школы в сложившейся застройке, по которым у нас есть решение о выделении средств на то, чтобы вынести все транзитные сети с этих территорий за 2022 год, — говорит Кондратьев.

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Сможет ли Новосибирск претендовать на новые школы по концессии? Или ограничится теми, что согласовали?

Стоит отметить, что факт подачи в региональное правительство заявки на третью очередь строительства общеобразовательных учреждений можно расценивать в качестве удачного «прыжка в последний вагон». Как уже сообщалось, в начале декабря прошлого годадепутаты горсовета высказывали опасения, что мэрия рискует не уложиться в сроки подготовки необходимой документации. При этом на тот момент речь шла о строительстве школ в рамках концессионного соглашения. Однако, как сообщил участвующий в заседании комиссии начальник управления материальных ресурсов Министерства образования области Михаил Мельников, ситуацию пришлось, что называется, переиграть в пользу бюджетного финансирования.

— По концессии мы не можем выходить за определенные пределы по бюджету, нам их ограничили, — рассказывает Мельников. — Так как нам требуются объекты, но идет огромная нагрузка на областной бюджет, был рассмотрен вариант — «заявляться» по 44-ФЗ. Концессия была категорична только по первой волне — только концессия. Потом в Минпросвещении РФ поняли, что сложно идет реализация, и допустили 44-й закон. И в третьей волне все объекты будут строиться по 44-ФЗ, то есть мы будем самостоятельно это реализовывать.

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При этом, по словам областного чиновника, данная схема тоже имеет свой ряд нюансов.

— Нет четкой трактовки, как Министерство просвещения дает нам федеральные деньги, — поясняет Мельников. — Заявки подаются со всех регионов, и в Минпросвещения распределяют средства, которые у них есть. Там не зафиксирована процентовка софинансирования областного бюджета. В этом ключевые риски для области, потому мы не можем направить огромное количество заявок — они должны быть обеспечены. Поэтому Минфин области рассматривал третью волну и согласовал то, что софинансирование идет почти на паритетных началах, то есть практически 50/50. А это очень тяжело для бюджетов и города, и области. Но губернатор идет на это, оценивая потребность в школах.

Напомним, что в настоящий момент в регионе действует концессионное соглашение, по которому школы общей мощностью 5,7 тысячи мест должны быть построены до конца 2022 года. Срок концессии  — 15 лет. Эксплуатация объекта концессионером — 12,5 лет. Сумма средств федерального бюджета — 5,9 млрд рублей, в том числе капитальный грант в 2,5 млрд рублей. Плата концедента — 3,3 млрд рублей. Совокупные расходы бюджета на реализацию проекта — 14,6 млрд рублей (5,9 млрд — из федерального, 7,5 млрд — из областного, 1,3 млрд — из муниципального бюджета). Средний размер платы концедента — 858 млн рублей (из регионального бюджета — 620 млн, федерального — 238 млн).

Фото министерства образования Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Школы строительство образование концессия инвестор власть


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