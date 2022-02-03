Количество брокерских счетов сибиряков в 2021 году выросло в несколько раз

На 1 октября 2021 года больше двух миллионов сибиряков имели брокерские счета или передали деньги в доверительное управление ценными бумагами. Это в 2,4 раза больше, чем год назад. 96% инвестиционных счетов — брокерские. Это означает, что сибиряки преимущественно предпочитают самостоятельно принимать инвестиционные решения и формировать портфель, основываясь на собственных знаниях и опыте. Совокупная стоимость активов составила 527 млрд рублей, из них 441 млрд рублей на брокерских счетах, сообщила пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.

Больше всего сибирских инвесторов проживает в Красноярском крае, Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях. Эти же регионы — лидеры по объемам портфелей.

Объемы инвестирования индивидуальны исходя из личных целей, склонности к риску и объема накоплений. Но в среднем остаток денег и активов на брокерском счете сибиряка составлял на 1 октября 2021 года 220 тыс. рублей, а на счете доверительного управления — 1 миллион 200 тысяч рублей.

Самые большие инвестиционные активы среди сибиряков — у жителей Новосибирской области. На 1 октября 2021 года на их брокерских счетах и счетах доверительного управления находилось почти четверть всех инвестиционных портфелей Сибири — 125,2 млрд рублей. Кроме того, у новосибирцев самый крупный в СФО размер среднего портфеля — 347 тыс. рублей.

— Не все, кто открывают брокерские счета, сразу перечисляют туда деньги. Только на треть брокерских счетов сибиряки внесли деньги. Как показали проверки регулятора, часть «нулевых» счетов — это результат мисселинга или навязывания: людям открывали брокерские счета вместе с продажей других финансовых услуг «на перспективу», — отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева. — Часть инвесторов вывели деньги с фондового рынка и вернулись к консервативным инструментам сбережения на фоне роста ставок по банковским вкладам. Но, безусловно, есть и такие счета, которые «опустели» из-за неудачных инвестиционных решений. Обычно такое бывает при спекулятивных сделках, когда речь идет о коротких сроках, высоких ставках и серьезных рисках. Новичкам все же стоит формировать сбалансированный по рискам и срокам портфель, а также диверсифицировать его не только по типу бумаг, но и отраслям. Еще один вариант — покупать паи открытых инвестиционных фондов. Здесь инвестор по сути становится владельцем части большого портфеля, сформированного профессиональным участником рынка ценных бумаг — управляющей компанией,

Асаралиева также отметила, что стратегии мужчин и женщин при формировании инвестиционных портфелей отличаются. Так, согласно исследованию Банка России, в портфелях мужчин больше иностранных активов, кроме того, они более склонны к спекулятивным и маржинальным сделкам с кредитным плечом. Женщины же более осторожны и чаще мужчин покупают инструменты коллективного инвестирования — паи паевых инвестиционных фондов.

При этом мужчин на фондовом рынке больше — примерно 60% от всех розничных инвесторов. На них приходится около 75% активов. Женщины в среднем совершают сделки два раза в месяц, мужчины — три.

— Мужчины чаще становятся инвесторами, так как более уверены в своих знаниях и готовы рисковать. Женщины предпочитают более надежные инструменты и сильнее обеспокоены результатом вложения денег. Такая тактика хороша для долгосрочного горизонта и обычно приносит стабильно умеренный доход. Зона высоких ставок и рисков — это больше территория мужчин, — отметила Марина Асаралиева.

Самая многочисленная возрастная группа инвесторов — люди от 20 до 40 лет. Однако они часто приходят за опытом и предпочитают совершать сделки с небольшими суммами — большая часть их счетов или пустые, или не превышают 10 тыс. рублей. Около 80% совокупных клиентских активов приходится на инвесторов старше 40 лет. Они более уверены в своих знаниях и готовы инвестировать по-крупному, причем чем старше, тем объемнее портфели. Так, у 20% инвесторов от 50 до 60 лет размер инвестиционного портфеля превышает 100 тыс. рублей, а среди людей старше 60 лет больше всего владельцев самых крупных счетов свыше 6 млн рублей.