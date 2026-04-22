Пыльный смог над городом: чем дышат новосибирцы весной — прокомментировала эксперт НГПУ

Последствия некачественной уборки зимой

В Новосибирск пришла весна, еще не везде растаял снег, но часть дорог, тротуаров, тропинок и газонов уже подсохла, и, как обычно, в воздухе повисла серо-бурая дымка, то едва заметная, то более плотная. Эту дымку зачастую называют пыльным смогом.

Как отмечает кандидат биологических наук, доцент кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ Яна Завьялова, пыльный смог, или пыльная мгла — это загрязнение воздуха мелкодисперсной, длительно не оседающей пылью, часто в сочетании с дымом, промышленными и автомобильными выбросами.

— Пыльный смог распространенное атмосферное явление, и чаще всего он возникает, когда ветер переносит на большие расстояния частицы пыли из засушливых или пустынных регионов. В отличие от пыльной бури, при пыльном смоге мы как правило не наблюдаем явного поднятия пыли с поверхности земли, и скорость ветра невелика, — комментирует эксперт.

Однако пыльный смог нередко встречается и вдали от природных источников пыли. Эта проблема актуальна для многих городов мира и России, в том числе для Новосибирска. Наиболее распространенными причинами пыльного смога в городах являются ТЭЦ, работающие на угле, выбросы металлургических предприятий, разработка карьеров, а также автотранспорт, загрязняющий воздух пылью, поднимаемой с дорог, и выхлопными газами. Способствует образованию пыльного смога безветренная погода.

— Почему пыльный смог усиливается весной? Этому способствует недостаточная, или неправильно организованная уборка дорог и тротуаров в зимнее время. Если песок, каменная крошка и реагенты, которыми обрабатывают проезжую часть, не убираются вместе со снегом и не вывозятся на специально организованные снегоотвалы или снегоплавильные установки, то все, накопившееся за зиму там, где ходят люди или ездят машины, превращается в пыль. Способствуют образованию пыльного смога и строители, не использующие мойку шин на стройплощадках, и автовладельцы, паркующиеся на газонах, и пешеходы, «протаптывающие» тропинки. С началом цветения деревьев (березы и т.п.) в пыльный смог добавляется пыльца, — перечисляет Завьялова.

Нечем дышать

Кандидат биологических наук подчеркивает, что пыльный смог опасен для здоровья.

В Новосибирске в его состав входят производные дорожной пыли и песко-соляной смеси, частицы почвы, сажа, пепел, оксид углерода (угарный газ), диоксиды серы и азота, соединения ртути и других тяжелых металлов. Особую опасность представляют мелкодисперсные частицы размером менее 10 мкм и 2,5 мкм (PM10 и PM2.5): они могут вызывать раздражение глаз, горла, оседать в дыхательных путях, провоцировать кашель и затруднять дыхание. Особо опасны самые мелкие частицы, способные проникать в легкие и кровоток.

— Наибольшую опасность пылевое загрязнение воздуха представляет для детей, пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями дыхательной системы (бронхит, астма, ХОБЛ), сердечно-сосудистой системы, аллергиков, — поясняет Яна Завьялова.

Стоит отметить, что в соцсетях можно встретить немало жалоб от новосибирцев, которые пишут, что в городе сложно дышать.

— Особенно сложно находится в центре города, где при сухой и ветренной погоде пылевое облако стоит над дорогой и тротуарами. Впрочем, в спальных районах снег еще сходит и вскоре облака пыли появятся и здесь, — пишут новосибирцы.

Защита от смога

Защитой от негативного воздействия, по мнению эксперта, может стать мониторинг качества воздуха. Яна Завьялова напомнила, что на многих сайтах, публикующих информацию о погоде, есть данные о AQI (Air Quality Index), то есть индексе качества воздуха. Это стандартизированная числовая шкала, используемая для оценки уровня загрязнения воздуха и его влияния на здоровье человека:

0–50: Хорошо (Зеленый). Качество воздуха удовлетворительное, загрязнение минимально.

51–100: Удовлетворительно (Желтый). Воздух пригоден для дыхания, но опасен для очень чувствительных групп (астматики).

101–150: Нездоровый для чувствительных групп (Оранжевый). Возможны проблемы со здоровьем у детей, пожилых и людей с заболеваниями дыхательных путей.

151–200: Нездоровый (Красный). У всех людей могут появиться проблемы со здоровьем.

201–300: Очень нездоровый (Фиолетовый). Предупреждение о серьезном риске для здоровья.

301–500+: Опасный (Бордовый). Экстренная ситуация, серьезная угроза для всего населения.

— Людям, входящим в группы риска, можно рекомендовать минимизировать пребывание на открытом воздухе, если уровень загрязнения воздуха превышает норму. При особенно высоком уровне загрязнения это можно рекомендовать всем. Международный опыт (например, опыт Китая) показывает, что отчасти помогают решить проблему индивидуальной защиты барьерные средства — медицинские маски (менее эффективны), респираторы (более эффективны). Важно, чтобы они закрывали нос и рот, их края плотно прилегали к коже, производилась их смена по мере загрязнения. После пребывания на улице рекомендуется умыться, промыть нос и прополоскать горло проточной водой или гигиеническим спреем, — рекомендует эксперт.

Но, конечно же, по-настоящему проблема пыльного смога может быть решена только путем устранения его источников.

На улицах Новосибирска сейчас можно увидеть людей в медицинских масках. Судя по комментариям, некоторые горожане предпочитают на этот период брать отпуск или работать на удаленке.

В топ-10 по стране

Напомним, по данным экологического проекта «Чистое небо» за 19 апреля 2026 года, Новосибирск занял девятое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом. Оценивалась среднесуточная концентрация мелких частиц пыли. В Новосибирске показатель составил 7 мкг/м³ — такой же уровень зафиксирован в Екатеринбурге,. Лидером антирейтинга стал Уссурийск (39 мкг/м³).

Между тем, с 1 марта из свободного доступа исчезла информация о степени загрязнения воздуха в городах России.

