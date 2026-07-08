Жители МЖК в Новосибирске недовольны состоянием территории в микрорайоне

Жители новосибирского МЖК жалуются на проблемы с благоустройством и уборкой территории микрорайона: уже несколько недель коммунальные службы не вывозят собранный вдоль дорог мусор. Мешки просто кинули в кусты.

Житель района отметил, что на муниципальных территориях МЖК также не проводили покос травы, из-за чего скапливается мусор. Также он указал на неудачное озеленение: из 14 высаженных рябин 11 погибли, а две сразу были засохшие.

Состояние склона возле дома № 2 на улице Лазурной также вызывает недовольство: после работ рельеф не восстановлен, и вода продолжает размывать грунт.

— Склон кривой, вода как текла так и течёт, размывается склон, деревья не восстановлены, газон не восстановлен, рельеф не восстановлен. Лоток по которому должна стекать вода вдоль подпорной стенки забит уже землёй и мусором со склона, — пояснил житель МЖК в комментарии Om1 Новосибирск.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы жалуются на клубы тополиного пуха на улицах.