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Жители МЖК в Новосибирске недовольны состоянием территории в микрорайоне

Автор: Артем Рязанов

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Много вопросов у них возникает и к качеству благоустройства

Жители новосибирского МЖК жалуются на проблемы с благоустройством и уборкой территории микрорайона: уже несколько недель коммунальные службы не вывозят собранный вдоль дорог мусор. Мешки просто кинули в кусты.

Житель района отметил, что на муниципальных территориях МЖК также не проводили покос травы, из-за чего скапливается мусор. Также он указал на неудачное озеленение: из 14 высаженных рябин 11 погибли, а две сразу были засохшие.

Состояние склона возле дома № 2 на улице Лазурной также вызывает недовольство: после работ рельеф не восстановлен, и вода продолжает размывать грунт.

— Склон кривой, вода как текла так и течёт, размывается склон, деревья не восстановлены, газон не восстановлен, рельеф не восстановлен. Лоток по которому должна стекать вода вдоль подпорной стенки забит уже землёй и мусором со склона, — пояснил житель МЖК в комментарии Om1 Новосибирск.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы жалуются на клубы тополиного пуха на улицах.

Источник фото: предоставлено читателем Om1 Новосибирск

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Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : уборка жалоба

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Новосибирцы жалуются на клубы тополиного пуха на улицах

Автор: Артем Рязанов

Жители Новосибирска в соцсетях активно поднимают проблему благоустройства города. Одна из самых острых тем — тополиный пух. Горожане недовольны тем, что его не убирают, не поливают и не подметают. Так, жительница города пожаловалась на состояние улицы Спартака (от Фабричной в сторону Советской): по её словам, пух там не только скопился в больших объёмах, но и уже горел.

Некоторые новосибирцы предлагают радикальное решение — полностью убрать пуховые тополя и заменить их на другие деревья.

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Жители Новосибирска недовольны состоянием Заельцовского кладбища

Автор: Артем Рязанов

Заельцовское кладбище — один из крупнейших некрополей Новосибирска: его площадь — 169 га, здесь около 360 тысяч могил. Основано в годы Великой Отечественной войны; здесь покоятся выдающиеся новосибирцы и более тысячи воинов.

Om1 Новосибирск просмотрел на 2ГИС комментарии о состоянии кладбища и работе администрации: мнения расходятся. Одни посетители благодарят сотрудников за помощь и поддержание порядка. Другие жалуются на мусор, поваленные, годами не убранные деревья, стаи агрессивных бездомных собак и грубое отношение отдельных работников.

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Агрессивная соседка терроризирует жителей дома в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Жители дома на улице Героев Революции в Новосибирске годами страдают от действий соседки: она забрасывает прохожих и автомобили мусором, обливает людей разными жидкостями, кидается предметами. Среди зафиксированных эпизодов — повреждение крыши авто, обливание пивом детей в колясках, атака водой из чайника на курьера.

Для фиксации инцидентов жильцы установили видеокамеры — они опасаются за безопасность, а не только за имущество.

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За неделю новосибирцы получили более 33 тысяч штрафов на Ипподромской

Автор: Артем Рязанов

Общественник подготовил жалобу в прокуратуру из-за резкого изменения скоростного режима на улице Ипподромской. Как пояснил Михаил Михайлов, председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей», в конце апреля 2026 года городская администрация без предварительного уведомления горожан снизила разрешённую скорость на магистрали с 80 до 60 км/ч.

По его словам, камеры автоматической фиксации нарушений зарегистрировали множество случаев превышения скорости: за неделю было зафиксировано более 33 тысяч таких инцидентов.

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Новосибирский Минздрав объяснил, как наказать бестактного врача

Автор: Оксана Мочалова

Обычный визит к врачу иногда оборачивается не только лечением, но и неприятными последствиями. Пациент может столкнуться с бестактностью, грубостью или неуместными вопросами.

 Министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, что неэтичное поведение врача — это не просто бестактность, а прямое нарушение прав пациента.

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Новосибирцам предлагают начать весну с генеральной уборки квартиры

Автор: Оксана Мочалова

Весеннее стремление обновить жилое пространство часто разбивается о психологические барьеры: масштаб уборки пугает, а расставание с привычными вещами вызывает тревогу. Эксперты рассказали, как провести ревизию грамотно, сохранив душевное равновесие и не навредив экологии.

Врач-психотерапевт Анастасия Пилипенко объясняет природу страха перед уборкой большим объемом работы, который провоцирует прокрастинацию. Многие воспринимают расставание с вещами как утрату. Решение эксперт видит в смене фокуса: например, выделить 15 минут и разобрать одну полку, строго ограничив время. Такой подход снижает тревожность и позволяет постепенно вовлечься в процесс.

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