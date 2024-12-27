Новосибирск вошел в топ регионов, где онлайн-встречи проводились чаще всего

Согласно информации от МТС Линк, в текущем году пользователи значительно чаще проводили онлайн-встречи, в которых все участники взаимодействуют друг с другом, чем вебинары с несколькими докладчиками и большим числом слушателей — в три раза больше. Максимальная деловая активность в Новосибирской области наблюдалась в три часа дня. В целом, регион активно использует платформу с 8 утра до 11 вечера, что объясняется необходимостью местных жителей общаться с партнёрами из других часовых зон.

Новосибирская область стала одной из наиболее активных в использовании платформы для бизнес-коммуникаций. Лидирующие позиции в рейтинге деловой онлайн-активности заняли, как и ожидалось, Москва, Санкт-Петербург, а также Московская область и Республика Татарстан. В целом, россияне стали на 13% чаще проводить онлайн-совещания и семинары по сравнению с прошлым годом.