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Новосибирск ждет итогов «троллейбусного» конкурса

  • 12/06/2022, 12:00
Автор:
новости Новосибирска
Город подал заявку на закупку новых единиц электротехники в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ближайшее время станут известны результаты конкурса по обновлению троллейбусного парка в рамках федерального нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД). Об этом в ходе еженедельной пресс-конференции объявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Как рассказал глава города, в случае успешного финала Новосибирск сможет претендовать на федеральное софинансирование новых троллейбусов в объеме 40%, остальные 60% составят средства городского и областного бюджетов.

новости Новосибирска

Мэр Новосибирск рад, что у города появится возможность устанавливать тариф на проезд

Не упускаем из внимания этот вид транспорта, сообщает глава города. Надеемся получить хороший результат. Мы очень качественно прорабатывали нашу заявку. Это целый пакет документов.

В начале года мэрия анонсировала запуск испытаний нового троллейбуса «Горожанин». Троллейбус данной модели выпускается «Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом» с 2020 года. Он с низким уровнем пола, выполнен на базе кузова МАЗ-203. На нем установлено тяговое и вспомогательное оборудование производства новосибирских предприятий НПФ «Арс Терм» и НПФ «Ирбис». У троллейбуса имеется возможность движения автономным ходом (без контактной сети).

Напомним, в течение последних 2 лет муниципалитет обновил автобусный парк на 205 единиц техники на экологичном топливе, из которых 155 уже поступили в город и вышли на маршруты, остальные 50 прибудут до конца июня.

У нас была достаточно напряженная дискуссия с заводом-производителем, рассказывает Анатолий Локоть. После известных событий, когда цены начали расти, нам тоже пытались повысить цены на продукцию или уменьшить количество автобусов. В результате совсем непростых переговоров нам удалось отстоять интересы города, найти решение, по которому мы объемы поставок не уменьшаем. Мы получим 50 автобусов с необходимыми потребительскими свойствами.

Что касается текущего состояния городских троллейбусов, то, по официальным данным, озвученным мэром, в настоящее время парк насчитывает 272 единицы техники. Износ в среднем составляет 98,5%, потребность в новой технике 249 единиц.

 

Ранее редакция сообщала, что федералы пересмотрели пропорции софинансирования программы модернизации общественного транспорта.  

Фото редакции

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт город власть


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