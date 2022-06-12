Новосибирск ждет итогов «троллейбусного» конкурса

В ближайшее время станут известны результаты конкурса по обновлению троллейбусного парка в рамках федерального нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД). Об этом в ходе еженедельной пресс-конференции объявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Как рассказал глава города, в случае успешного финала Новосибирск сможет претендовать на федеральное софинансирование новых троллейбусов в объеме 40%, остальные 60% составят средства городского и областного бюджетов.

Мэр Новосибирск рад, что у города появится возможность устанавливать тариф на проезд Не упускаем из внимания этот вид транспорта, — сообщает глава города. — Надеемся получить хороший результат. Мы очень качественно прорабатывали нашу заявку. Это целый пакет документов.

В начале года мэрия анонсировала запуск испытаний нового троллейбуса «Горожанин». Троллейбус данной модели выпускается «Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом» с 2020 года. Он с низким уровнем пола, выполнен на базе кузова МАЗ-203. На нем установлено тяговое и вспомогательное оборудование производства новосибирских предприятий НПФ «Арс Терм» и НПФ «Ирбис». У троллейбуса имеется возможность движения автономным ходом (без контактной сети).

Напомним, в течение последних 2 лет муниципалитет обновил автобусный парк на 205 единиц техники на экологичном топливе, из которых 155 уже поступили в город и вышли на маршруты, остальные 50 прибудут до конца июня.

— У нас была достаточно напряженная дискуссия с заводом-производителем, — рассказывает Анатолий Локоть. — После известных событий, когда цены начали расти, нам тоже пытались повысить цены на продукцию или уменьшить количество автобусов. В результате совсем непростых переговоров нам удалось отстоять интересы города, найти решение, по которому мы объемы поставок не уменьшаем. Мы получим 50 автобусов с необходимыми потребительскими свойствами.

Что касается текущего состояния городских троллейбусов, то, по официальным данным, озвученным мэром, в настоящее время парк насчитывает 272 единицы техники. Износ в среднем составляет 98,5%, потребность в новой технике — 249 единиц.

Ранее редакция сообщала, что федералы пересмотрели пропорции софинансирования программы модернизации общественного транспорта.