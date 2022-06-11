Мэрия vs «Юрент»: судебный иск на сотни тысяч рублей

По 100 тыс рублей в качестве неустойки МУП «Новосибирский метрополитен» и МУП «МетроМри» требуют с кикшеринговой компании «Юрент» за каждый самокат, оказавшийся припаркованным в непосредственной близости от выходов из метро и подземных пешеходных переходов. Окончательная сумма, которую кикшеринг должен будет заплатить, по словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, будет сформирована в ходе судебного разбирательства. Как напомнил глава города, обе кикшеринговые компании, работающие на территории Новосибирска, должны были официально согласовать с муниципалитетом места парковок на основании договора их аренды.

Мэрия не намерена «спускать на тормозах» хулиганские действия самокатчиков Эта работа не проделана, — говорит мэр. — Заехали и поехали дальше. Но, извините, у нас много жалоб от новосибирцев, которые пользуются метрополитеном. Например, выходят из метро на тротуар и спотыкаются о брошенные как попало самокаты. То же самое и с подземными переходами, которые нередко являются загромождёнными самокатами. Мэрия защищает интересы новосибирцев. Выделены определённые участки, и от лица «МетроМира» и метрополитена иски поданы. Величина штрафа определится в ходе заседания.

По словам главы города, речь идёт исключительно о компании «Юрент».

— Мы подписали соглашения с обеими компаниями — «Юрент» и «Вуш», — заявляет мэр. — Если со второй компанией у нас наладился достаточно конструктивный диалог, то с первой компанией всё как-то очень напряжённо.

Компания «Юрент» не согласна с иском, так как выполняет все взятые на себя обязательства в рамках подписанного с городом соглашения. Об этом в пресс-службе оператора кикшеринга сообщили в ответ на запрос редакции.

— Администрация города злоупотребляет обязательствами компаний-операторов кикшеринга, которые они дали, подписав добровольное соглашение. Нет никаких федеральных законодательных актов, которые бы нас обязывали подписывать такое соглашение, — поясняют в компании. — Однако мы его подписали и сейчас в полной мере соблюдаем. Мы в установленные сроки подали заявки и согласовали с мэрией уже 126 парковочных места. Всего мы подали заявления на оформления нескольких сотен парковочных мест в городе. Подобные действия властей Новосибирска можно расценивать как попытку насильственной ликвидации инновационного бизнеса в городе.

Напомним, что со стороны «Юрента» также есть ряд претензий к городской власти. Как ранее сообщалось, по мнению представителей компании, процедура согласования земельных участков оказалась слишком громоздкой, чтобы её пройти в установленный мэрией срок. Следующим этапом противостояния стали итоги рейдов с изъятием самокатов в Октябрьском районе Новосибирска, по результатам которых обе стороны обвинили друг друга в противозаконных действиях, в том числе нанесении противоположной стороне телесных повреждений.

Ранее редакция сообщала, что для новосибирцев открыли курсы вождения самокатов.