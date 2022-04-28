Банк «Левобережный» совместно с правительством Новосибирской области помогает жителям проводить газ в дома

Кредит «Газификация жилья» предоставляется на проведение работ по подключению инженерных коммуникаций, когда собственных средств на газификацию не хватает. В число услуг, на которые может быть выдан кредит, входят: разработка проекта; строительно-монтажные работы и сдача объекта в эксплуатацию; приобретение строительных материалов и оборудования. Средства выдаются при заключении договора с подрядчиком на проведение работ по газификации.

Сумма кредита может составлять от 5 000 до 100 000 рублей на срок от 6 месяцев до 5 лет. В рамках программы государственной поддержки граждан на газификацию жилья Министерство ЖКХ и энергетики НСО возвращает 3/4 от суммы фактически уплаченных процентов. С учетом компенсации ставка по кредиту составит всего 3,47% годовых вместо 13,9% годовых.

Для получения кредита не требуются залог и поручители. Возможен выбор удобной даты платежа, а также частичное досрочное погашение.

Кредит выдается участникам зарплатных проектов бюджетных организаций и пенсионерам. Если вы не являетесь клиентом банка, вы можете открыть счет для получения зарплаты или пенсии и после этого оформить кредит по субсидированной ставке.

Уточнить подробности и оставить заявку на кредит можно на сайте, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).