Работодатели должны вести учет синяков и царапин сотрудников

С 1 марта 2022 года работодатели обязаны вести учет и рассматривать обстоятельства и причины, которые привели к возникновению микротравм работников и других лиц, которые участвуют в производственной деятельности работодателя,

Если пострадавший работник сообщит о микротравме руководителю или другому представителю работодателя, необходимо будет проводить расследование.

К микротравмам чиновники отнесли ссадины, кровоподтеки, ушибы, которые получил сотрудник на работе или при выполнении своих служебных обязанностей.

Правила расследования микротравм указаны в статье 226 новой редакции Трудового кодекса.

По проекту рекомендации Минируда, чтобы учесть микротравму, пострадавший работник должен уведомить о повреждении своего непосредственного руководителя. Если работник уведомил медсестру, то медсестра сообщает руководителю пострадавшего.

Затем руководитель пострадавшего сообщает специалисту по охране труда, который в течение суток рассматривает обстоятельства и причины микротравмы, а также запрашивает объяснения от работника, проводит осмотр места происшествия и, если необходимо, опрашивает очевидцев.

По итогам специалист по охране труда составляет справку о рассмотрении причин микротравмы и регистрирует микротравму в соответствующем журнале. (Формы справки и журнала приложены к проекту рекомендации).

После этого специалист по охране труда совместно с руководителем подразделения, где работает пострадавший сотрудник, формирует план мероприятий по устранению причин, которые привели к возникновению микротравмы.

Следует отметить, что до 1 марта 2022 года специальных требований к расследованию микротравм нет. Поэтому до этой даты работодатель вправе самостоятельно решать, проводить ему расследование микротравм или нет. Таким образом, до 1 марта 2022 года работодатель вправе сам определить, как ему расследовать микротравмы на производстве. После 1 марта 2022 года организация будет обязана расследовать микротравмы сотрудников с учетом рекомендаций Минтруда.